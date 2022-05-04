توسيع حلول الدفع الذاتية في قطاع التجزئة بالإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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تعاونت «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة «ناياكس» العالمية للتكنولوجيا المالية، لتوسيع نطاق حلول خدمة الدفع الذاتية في قطاع التجزئة بالإمارات.

ومن خلال هذه الشراكة، يهدف الطرفان إلى إتاحة معاملات الدفع السلسة في منصات الدفع المزودة خيارات الخدمة الذاتية، وبالتالي تمكين العملاء من اختيار المنتجات أو الخدمات المرغوب فيها والدفع لقاءها باستخدام وسيلة الدفع الإلكتروني المفضلة لديهم، سواء عبر بطاقات الحسم أو الائتمان.

وقال أندرو كي، مدير عمليات الاستحواذ للمجموعة لدى «نتورك إنترناشيونال»: نشهد اليوم إقبالاً متزايداً من المستهلكين على خيارات الدفع الرقمية الجديدة، ولذلك نحرص باستمرار على بناء الشراكات الجديدة التي تتيح تقديم أحدث الابتكارات التقنية للسوق دعماً لاحتياجات الشركات والعملاء.

وقال أومري بيليد، المدير الإقليمي لشركة «ناياكس» في آسيا: تتيح لنا الشراكة مع نتورك إنترناشيونال فرصة لتوفير خدماتنا وحلولنا لتجار التجزئة في دولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولا سيّما أننا كنا نتطلع منذ فترة طويلة لتوسيع حضورنا ونطاق خدماتنا ليشمل منطقة الشرق الأوسط. وتضم قائمة عملاء الشركة أكثر من 30 ألف عميل حول العالم.

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