عيد الفطر يُنعش مبيعات المطاعم ويرفع الإيرادات 30 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تشهد سلاسل المطاعم في دولة الإمارات نشاطاً كبيراً خلال عطلة عيد الفطر الطويلة والتي تستمر 9 أيام متتالية، مع نمو في المبيعات والإيرادات بنسب تصل إلى 30%، وذلك في عودة لحالة الانتعاش في أعقاب جائحة «كورونا»وسط توقعات بمزيد من النمو والتوسع وافتتاح فروع جديدة.

وقال مدراء مطاعم في الدولة لــــ«البيان»، إن هناك تحسناً ملحوظاً في أعمال المطاعم خلال الفترة الأخيرة وسط إقبال متزايد بعد تخفيف القيود. وأكدوا تسجيل أداء قوي خلال شهر رمضان. كما يتواصل النشاط خلال أيام عطلة عيد الفطر الحالية، ويزداد الطلب على خدمة التوصيل والطلب عبر الإنترنت بشكل كبير، مع حضور كبير للعائلات خلال العيد.

وتوقع مدراء المطاعم استمرار الأداء القوي في سلاسل المطاعم خلال الفترة القادمة والتي ستتضمن موسم الصيف والعطلات المدرسية حيث من المتوقع أن يكون هناك مزيد من النشاط وزيادة في الطلب بنسب قد تصل إلى 50%، مؤكدين على أن جميع المطاعم في الدولة تواصل الالتزام على متطلبات واشتراطات الصحة والسلامة في جميع تعاملاتها.

أداء قوي

وقال عبد الله عبد المنعم، مدير الأغذية والمشروبات بفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن هناك إقبالاً كبيراً على مطاعم الفنادق خلال عطلة عيد الفطر المبارك وهو ما يتوقع معه حدوث زيادة في الإيرادات والعوائد بنسبة كبيرة تصل إلى 30% استمراراً للنشاط والأداء القوي المحقق خلال شهر رمضان الماضي.

وأضاف عبد المنعم أن السبب الرئيسي وراء زيادة الإقبال على المطاعم الفندقية يرجع إلى تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية، متوقعاً استمرار حالة النشاط والزخم خلال الفترة المقبلة مع الانحسار الكبير لتداعيات جائحة «كوفيد -19»، مشيراً إلى أن هذا التحسن سيدفع سلاسل المطاعم إلى العودة للتوسع وافتتاح فروع جديدة، من أجل تحقيق مزيد من النمو في الإمارات.

وأكد أنه رغم انحسار الجائحة فلا تزال جميع المطاعم في الدولة تحافظ على التزام قوي بمتطلبات واشتراطات الصحة والسلامة في جميع تعاملاتها، إضافة إلى الابتكار في المنتجات والوجبات، التي تقدمها للجمهور حالياً.

جذب الزوار

من جانبه، قال سامح الغباري المدير العام لمطاعم مادو التركية في الإمارات، إن هناك نمواً ملموساً في الطلب والإقبال الكبير على قطاع المطاعم خلال عطلة عيد الفطر بسبب طول فترة الاجازة والتي وصلت إلى 9 أيام متتالية وهو ما ينعكس إيجاباً على قطاع السياحة بشكل عام والمطاعم بشكل خاص.

وأضاف الغباري إن المطعم يقدم العديد من العروض خلال عيد الفطر لجذب الزوار، وهو ما يسهم في زيادة الإقبال ورفع الطلب، موضحاً أن الأداء القوي خلال الفترة الحالية يرجع بشكل رئيسي إلى عودة الحياة لطبيعتها بفضل الجهود الحكومية في دولة الإمارات وهو ما ساعد على زيادة الإيرادات حتى مقارنة بعام 2019.

نمو كبير

وقال محمود حرب، المدير الإداري والمؤسس المشارك في شركة «يمي جنكشن»، المدير الإداري لسلسلة مطاعم ملك الطاووق في الإمارات، إن قطاع المطاعم شهد نمواً كبيراً خلال شهر رمضان ويتواصل هذا النمو أيضا خلال أيام عطلة عيد الفطر الطويلة بنسبة تجاوزت 25% وذلك مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية وانحسار تداعيات الجائحة.

وأكد حرب على وجود حالة كبيرة من النشاط والإقبال الواضح على قطاع الأغذية والمشروبات مع عودة الأنشطة الاقتصادية والفعاليات الترفيهية بشكل كامل، وهو ما أسهم في زيادة إقبال الزوار على المطاعم خلال العيد، مشيراً إلى إطلاق عروض خاصة بأسعار مغرية لجذب مختلف الفئات وخاصة العائلات.

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