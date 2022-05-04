طرح حلول متطورة للموظف الافتراضي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «أڤايا» إضافة حلول متطورة لـ«الموظف الافتراضي» إلى منصتها. وأشارت دراسة أجرتها أڤايا حديثاً بالتعاون مع شركة البحوث «إبسوس» إلى أن واحداً فقط من كل 3 عملاء مستعدّ لتوصية الآخرين بالتفاعل مع موظف افتراضي بناء على تجربة سابقة.

ويرجع ذلك إلى أن 50% فقط من العملاء حُلّت مشكلاتهم أو تمت الإجابة عن تساؤلاتهم بعد التواصل مع الموظف الافتراضي. وتعدّ التعقيدات القديمة المرتبطة بتطوير حلول فعالة ومناسبة في هذا المجال، مسؤولة جزئياً عن عدم نجاح تجربة الموظفين الافتراضيين.

وقال ياسر الزبيدي نائب الرئيس – مجموعة المتخصصين في أڤايا الدولية: يمكن وضع الخدمة الجديدة قيد التشغيل في دقائق معدودة، بينما تحتاج شركة عادية إلى أسابيع لتطوير هذا النوع من الخدمات.

وقال إن حلول الموظف الافتراضي تدير جميع الاتصالات الهاتفية ويمكنها التعرّف إلى الصوت والكلام وتنظيم جميع الإجراءات الأساسية لتسهيل إنشاء تجارب اتصال بالصوت الطبيعي أو عبر الرسائل النصية أو الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: من شأن هذه المزايا أن تُتيح للشركات ومجتمع تطوير حلول مراكز الاتصال خفض حجم المكالمات الواردة للموظفين الفعليين، وتقليل متوسط وقت انتظار المكالمات بالنسبة للمُتصلين، وزيادة إنتاج الموظف ورفع كفاءته، ويصبح بإمكانها بالتالي الارتقاء بمستوى تجربة العملاء لجعل علاماتها التجارية أكثر جاذبية.

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