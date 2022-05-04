2.05 مليار درهم صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة للربع الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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بلغت قيمة السلع المصدرة لأعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في الربع الأول 2022 نحو 2 مليار و55 مليون درهم.

وقال محمد حسن السبب المدير العام للغرفة بالوكالة في تصريحات لـ«البيان» إن عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة بلغ 5991 شهادة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وقد تصدر شهر مارس العدد الأكبر من شهادات المنشأ 2197 شهادة.

وكانت أكثر الدول التي تم إصدار شهادات المنشأ لها السعودية، إذ تم إصدار 1,730 شهادة لها بقيمة سلع نحو 334.5 مليون درهم، وتلتها سلطنة عُمان بـ352 شهادة وبقيمة 47.7 مليون درهم، ثم الشهادات الصادرة للكويت بـ331 شهادة وبقيمة سلع 72.3 مليون درهم، الهند 268 شهادة وبقيمة 121.6 مليون درهم، ثم مصر بـ263 شهادة وبقيمة 112.1 مليون درهم.

وتم إصدار 209 شهادات للبحرين بقيمة 20 مليون درهم، والعراق 184 شهادة بقيمة 64.5 مليون درهم، والولايات المتحدة 183 شهادة بقيمة 86 مليوناً، وتم إصدار باقي الشهادات لـدول مختلفة ليصل العدد الإجمالي إلى 126 دولة. وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن المناطق الحرة إلى السوق المحلي 293 شهادة لسلع قيمتها 259.7 مليوناً.

منشآت جديدة

من ناحية أخرى، شهدت غرفة رأس الخيمة تسجيل 443 منشأة جديدة في الربع الأول، منها 61 منشأة جديدة للمناطق الحرة و24 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، وكان لشهر مارس النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة لـ173 منشأة، وبلغ عدد الرخص المجددة 5229 منشأة. وتؤكد هذه الأرقام مواصلة رأس الخيمة تحقيق نمو اقتصادي قوي في الربع الأول.

وأوضح السبب أنه بالنسبة لرؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة حتى نهاية الربع الأول فقد تجاوزت 226 مليون درهم، علماً بأن القيمة لا تشمل رؤوس أموال 61 منشأة للمناطق الحرة و24 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية.

وبلغ عدد القوى العاملة المقدرة التي تشغلها المنشآت الجديدة 422 عاملاً. وتوزعت الجنسيات في الاستثمارات الجديدة على 42 جنسية.

وأشار إلى أن توزيع المنشآت المسجلة على درجات العضوية التابعة للغرفة والتي تصنف حسب رأس مال المنشأة، تضمن 19 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 4.3%، وسُجلت 15 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 3.4%، أما الدرجة الأولى فشملت 67 منشأة بنسبة 15.1%، والدرجة الثانية 155 منشأة بنسبة 35%، وحظيت الدرجة الثالثة بالنسبة الأكبر وهي 37.9% بواقع 168 منشأة، في حين سُجلت 19 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 4.3%.

مجالات متنوعة

تركز توزيع العضويات الجديدة في المجال التجاري بتسجيل 224 عضوية بنسبة 50.6 %، يليه المجال المهني بـ200 عضوية بنسبة 45.1 %، والمجال السياحي بـ11 عضوية بنسبة 2.5 %، والمجال الصناعي بـ8 عضويات جديدة بنسبة 1.8 %.

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