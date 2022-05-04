«دبي للاستثمار»: الاستدامة جزء من أعمال الشركة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في شركة «دبي للاستثمار»، أن الاستدامة تشكل جزءاً لا يتجزأ من أعمال شركة «دبي للاستثمار».

حيث تواصل لعب دور جوهري في بلوغ أهداف الشركة وقدرتها على تحقيق القيمة لأصحاب المصلحة عبر كامل سلسلة القيمة.

وقال: نحن كشركة نحقق تقدماً مطرداً في قطاع الاستدامة، فيما تشهد رحلتنا السنوية بهذا المجال نمواً أساسياً مقارنة بالسنوات السابقة. وخلال عام 2021، واصلنا سعينا الحثيث لتطبيق سياسات وإجراءات الاستدامة بشكل فعال، والامتثال لأفضل ممارسات الحوكمة.

أظهرت الشركة التزامها بتحقيق التميز والكفاءة البيئية في العمليات التشغيلية من خلال التركيز على توفير بيئة مبنية بشكل مستدام بالاعتماد على المباني الخضراء، وعبر تنفيذ وضمان تكامل سياسات العناية الواجبة، واعتماد منصات التكنولوجيا الجديدة، والحفاظ على احتياطات الأمان اللازمة لرفع الحد الأدنى من مستوى حماية أصول المعلومات لدعم الأنظمة عبر مختلف شركات مجموعة «دبي للاستثمار».

وشاركت الشركة في 40 مبادرة مجتمعية محليا وإقليميا كجزء من ركيزتها السابعة المتمثلة بدعم المجتمعات المحلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز