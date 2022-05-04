نمو القطاع السياحي بعجمان يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أكدت خديجة محمد تركي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب، أن مؤشرات نمو القطاع السياحي في الإمارة تجاوزت معدلات النمو التي تم تحقيقها في فترة ما قبل جائحة كوفيد، وذلك في دليل على التعافي الكامل للقطاع في الإمارة.

وأشارت إلى تنامي الإقبال على الوجهات السياحية والمرافق الفندقية في إمارة عجمان، وهو ما ساهم في نمو إشغال الفنادق في الإمارة إلى نسبة تصل إلى 70٪ خلال الربع الأول من العام الحالي.

نتائج متميزة

وقالت خديجة تركي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن القطاع السياحي في إمارة عجمان يواصل تحقيق نتائج إيجابية متميزة في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لتطوير البيئة السياحية للإمارة لتكون في مصاف أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتقديم منتجات وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة تعزز مكانة عجمان مقصداً سياحياً مفضلاً ومستداماً للسياح سواء من داخل الدولة أو من مختلف أنحاء العالم.

أرقام قياسية

وذكرت أن القطاع الفندقي في الإمارة سجل أرقاماً قياسية، حيث وصل عدد الليالي الفندقية في الإمارة إلى 235 ألف ليلة فندقية منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد السياح القادمين إلى الإمارة حوالي 151 ألف زائر خلال الثلاثة أشهر الماضية، ووصلت مدة الإقامة حسب التصنيف للمنشآت الفندقية إلى 3.1 ليال في المتوسط، كما وصل عدد الغرف الفندقية المتاحة إلى 3913 غرفة ووحدة فندقية، خلال الفترة نفسها من العام 2022.

سياحة داخلية

وشددت تركي على الأداء المتميز الذي سجَّلهُ قطاع السياحة الداخلية طوال الفترة الماضية، ونجاح المُنتج السياحي الوطني في ترسيخ مكانته كخيارٍ مُفضَّل وأكثر أماناً لسكان الدولة من مواطنين ومقيمين مقارنةً بالوجهات السياحية الخارجية.

وأوضحت أن التطور النوعي الذي شهدته منظومة السياحة الداخلية، وتنامي الإقبال على الوجهات السياحية والمرافق الفندقية في الدولة، يأتي ثمرةً لتضافر جهود مُختلف الجهات الحكومية المعنية بتنمية القطاع السياحي، ويؤكد فعالية المبادرات الحكومية لتنشيط السياحة الداخلية في ظل الأزمة الصحية العالمية التي اجتاحت العالم مترجمةً للتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لتحويل التحديات إلى فرص.

وقالت تركي «تواصل دولة الإمارات بشكل عام وإمارة عجمان على وجه الخصوص ترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة السياحة المحلية والعالمية.

وقد حققت الإمارة خلال الفترة الماضية معدلات نمو عالية في المؤشرات السياحية والخدمات الفندقية، وتعد السياحة الداخلية اليوم رافداً رئيسياً لاقتصاد الإمارة ومساهماً هاماً في الناتج المحلي الإجمالي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لإرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة، التي ساهمت في تنامي الثقة بالإجراءات الوقائية المتخذة لضمان صحة وسلامة نُزلاء الفنادق ومُرتادي الوجهات السياحية، وكفاءة الحملات الوطنية لتسليط الضوء على المقومات التي تتفرد بها عجمان، والوجهات المتفردة التي تزخر بها الإمارة، وتطور المرافق الفُندقية وتميز وجودة خدمات الضيافة».

مقومات متنوعة

وأوضحت مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب أن إمارة عجمان تواصل جذب الزوار والسياح من خلال مقوماتها السياحية المتنوعة وذلك من خلال شواطئها الرملية البيضاء والممتدة، وثرائها التراثي والثقافي، ومحمياتها الطبيعية، وجبالها المذهلة، وغيرها الكثير.

وتتميز إمارة عجمان بموقعها الاستراتيجي ضمن المناطق الشمالية على ساحل الخليج العربي بالإضافة إلى منطقتي مصفوت والمنامة اللتين تمثلان ملاذاً رائعاً للاسترخاء بعيداً عن صخب المدينة، فيما تواصل دائرة التنمية السياحية التركيز على دعم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إليها، خاصة سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تقوم بالاستقطاب والاستفادة من الأسواق الدولية مثل السوق الهندية، والسوق الأوروبي، إضافة إلى التركيز على استهداف الأسواق الآسيوية والصينية مع الترويج في أسواق جديدة واعدة.

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