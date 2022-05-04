فنادق راديسون تعزز حلول الاجتماعات الافتراضية لتلبية الطلب المتزايد

المصدر: (دبي- البيان)

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كشفت مجموعة فنادق راديسون عن تجديد غرف الاجتماعات المدمجة المبتكرة والقائمة على أكثر الحلول التقنية تطورًا في فنادقها في المنطقة.

وسوف تلبي هذه العروض التغييرات السريعة التي يشهدها نمط حياة مسافري اليوم وتوقعاتهم عند الإقامة والعمل في فنادق راديسون.

ونظرًا إلى أهمية التفاعل في الوقت الحالي في الاجتماعات المدمجة والاجتماعات الإلكترونية، تشمل حلول الاجتماعات المتقدمة أحدث الابتكارات الرقمية وأحدث الأدوات للارتقاء بتجربة الضيوف أثناء انعقاد الاجتماعات الفعلية والاجتماعات عن بُعد.

وتضاعفت حجوزات قاعات الاجتماعات في فنادق راديسون في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما أثبت تزايد الطلب على قاعات المؤتمرات المجهزة بالكامل في المنطقة. وقد كان ذلك بمثابة دافع لفنادق راديسون لتعزيز ميزات وإمكانيات غرف الاجتماعات المدمجة.

وذلك في إطار تنفيذ المشاريع العملية والمبتكرة لتعزيز الإنتاجية بشكل مستمر في الفنادق. وقال تيم كوردون، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة فنادق راديسون: نواصل الاستثمار في أحدث تقنيات وحلول الاجتماعات المدمجة، مع وضع الاستدامة على رأس أولوياتنا من دون المساومة على احتياجات ضيوفنا ومتطلباتهم.

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