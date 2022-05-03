جزيرة ياس أبوظبي تطلق عروض الألعاب النارية احتفاءً بعيد الفطر

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت جزيرة ياس أبوظبي، إحدى أبرز وجهات الترفيه في العالم، عن احتفالها بحلول عيد الفطر السعيد مع إطلاق مجموعة من عروض الألعاب النارية التي زينت الجزيرة بأضوائها المذهلة ليلة أمس، كما ستتيح الوجهة للزوار الاستمتاع بعروض الألعاب النارية في ياس باي في ثاني وثالث أيام العيد 3 و4 مايو عند الساعة 9 ليلاً.

وتقدم جزيرة ياس أيضاً بمناسبة عيد الفطر السعيد، سلسلة حفلات ليالي ياس التي تبدأ مع الفنان المصري عمرو دياب يوم الثلاثاء 3 مايو، فيما تشمل عروض يوم الأربعاء 4 مايو، حفلاً للمطربة والممثلة المصرية شيرين عبد الوهاب والمطرب العراقي كاظم الساهر، أحد أبرز فناني الوطن العرب.

وتحرص الوجهة الرائدة عند إقامة عروضها الاحتفالية، على تطبيق جميع التدابير الاحترازية اللازمة، بما فيها التباعد الاجتماعي وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، لضمان سلامة الزوار أثناء استمتاعهم بأروع الحفلات.

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