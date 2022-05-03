القرية العالمية تحتفل بعيد الفطر للمرة الأولى بعروض يومية للألعاب النارية

المصدر: دبي- البيان

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يستمتع الآلاف من الضيوف بزيارة القرية العالمية خلال عيد الفطر السعيد للمرة الأولى، حيث أعلنت الوجهة عن تمديد ساعات العمل خلال عطلة العيد لتكون من الساعة 5 مساءً وحتى الثانية صباحاً خلال الأسبوع الأخير من الموسم 26. وتوفر القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، للضيوف إمكانية الاستمتاع بالعطلة في 26 جناحاً تجسد ما يقارب 80 ثقافة مختلفة، مع مجموعة متنوعة من الخيارات، بدءاً من الوجهات المناسبة لجميع الأذواق والأعمار، وصولاً إلى الجولات الرائعة والمغامرات الشيقة في كرنفال، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية اليومية.

ويستمر مجلس العالم في توفير تجارب ممتعة لجميع ضيوف القرية العالمية خلال أيام عيد الفطر السعيد، لذكريات مميزة وقضاء أمسيات رائعة مع العائلة والأصدقاء. كما ستشهد الوجهة أمسيات ترفيهية مذهلة مع مجموعة من العروض الاحتفالية على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى فرص التسوق الاستثنائية قبيل اقتراب الموسم 26 من نهايته.

ولعشاق المغامرات والسيارات، أطلقت الوجهة العائلية الأولى متعددة الثقافات على مستوى المنطقة سحب جائزة العيد الكبرى لموسمها الـ26 احتفالاً بالعيد، مع فرصة ربح سيارة فورد برونكو الرياضية متعددة الاستخدامات والجديدة كلياً. وسيتمكن الضيوف من المشاركة في السحب تلقائياً بمجرد شراء تذاكر الدخول إلى القرية العالمية أو مضاعفة فرصهم في دخول السحب بمشاركتين عند حجزهم لطاولة في مجلس العالم حتى تاريخ 6 مايو. ومن الجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن اسم الرابح في اليوم التالي، 7 مايو 2022، والذي يوافق اليوم الختامي للموسم 26.

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