الشريك المؤسس لشركة «فومو لاب» لـ «البيان»: الإمارات مركز عالمي لصناعات بلوك تشين

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد خليل قسام الشريك المؤسس لشركة «فومو لاب» Fomo Lab، المتخصصة بتقنيات الميتافيرس، أن الإمارات تحولت إلى مركز عالمي للصناعات المتعلقة بتقنية بلوك تشين الجديدة، مثل الأصول والعملات الافتراضية، والتمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال NFT وغيرها، وذلك بفضل الدعم والتشجيع الحكومي لهذه الصناعة.

وأفاد قسام في تصريحات خاصة لـ «البيان»، بأن وجود رؤية حكومية داعمة للتحول الرقمي، وتطور بيئة ضوابط ترخيص وتنظيم التداولات والأصول الافتراضية، هي من أهم العوامل التي تجعل من دبي والإمارات، مكاناً مثالياً لإطلاق تطبيقات بلوك تشين، وهو ما شجع «فومو لاب» على الإطلاق من دبي العام الماضي. وأضاف: الكثير من الشركات العاملة في بلوك تشين اليوم، تحظى بالدعم الممكن من سلطات الترخيص، مثل سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع. كما يساعد شركاؤنا في «كريبتو أويسيس» الشركات في الحصول على التراخيص اللازمة، والإطلاق داخل مركز دبي للسلع المتعددة.

وحول الأسباب الأخرى لنمو هذه الصناعة في الإمارات، قال قسام: هنالك أسباب أخرى لنمو الصناعة هنا، وهي توفر بيئة داعمة للفن، ووجود مواهب محلية من الفنانين، تحظى بمزيد من الاهتمام العالمي.

تصميم الرموز

وأفاد قسام بأن «فومو لاب» المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع، بدأت في البداية كاستوديو لتصميم الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، وساعدت الملاكم البريطاني الشهير تايسون فيوري، على بيع الرمز الخاص به بمبلغ 987 ألف دولار. وأضاف: «انتقلنا بعد ذلك إلى بناء سوق بتقنية بلوك تشين مفتوحة المصدر، تم فيها طرح مشاريع لمشاهير عالميين، مثل سائق الدراجات البريطاني مارك كافنديش، ومنتج الأسطوانات الشهير «بي في لايس 808 مافيا»، الذي أنتج على منصتنا موسيقى لفنانين عالميين، مثل «دريك، غوتشي ماين»، فيوتشر، ميجوس وغيرهم. كما عملنا مع علامات تجارية مثل «مستر بين» و«بانيجاي»، التي تعتبر إحدى أكبر شركات الملكية الفكرية في العالم، بالإضافة إلى تصميم رموز غير قابلة للاستبدال مع شركة «إنفورما»، خلال معرض «كوميك كون الشرق الأوسط» و«رولاند بيرغر» و«آرتس داو» و«كريبتو أويسيس» و«فيلاس» و«مارفيلوس»، ومجموعة «فوغ»، التي باعت رموزاً بقيمة 20 مليون دولار.

واليوم، نحن مستمرون في العمل مع الشركات التقليدية لتحويلها إلى فضاء Web3.0، الذي تقوم عليه صناعات الرموز غير القابلة للاستبدال، وعوالم الميتافيرس وغيرها. كما نقوم حالياً ببناء عالم ميتافيرس خاص بنا، وكذلك إثراء هذا العالم بالمزيد من المشاريع المختلفة.

سوق التمويل

وحول حجم سوق التمويل اللامركزي DeFi في الإمارات، قال قسام: لا يوجد رقم محدد لحجم هذا السوق، ولكن يمكن القول إنه ينمو بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. ونرى اليوم قيام الشركات العالمية الكبرى في القطاع، بإحضار مكاتبها الرئيسة إلى دبي وأبوظبي، مثل «باينانس» و«إف تي إكس» و«سيبا بنك» و«كراكن» و«كريبتو.كوم»، وغيرها الكثير في دبي وسوق أبوظبي العالمي. وهذا مؤشر على أن الإمارات، أصبحت بسرعة مركزاً عالمياً للعملات المشفرة، والتمويل اللا مركزي وبلوك تشين، وجميع الأشياء المتعلقة بهذه الصناعة. لدينا أيضاً مجتمعات مثل Arts Dao، التي أقامت شبكة رائعة من الأشخاص الذين يعملون مع شركات من الدرجة الأولى، مثل RTFKT، التي تم الاستحواذ عليها من قبل «نايكي»، ومؤسس «دودلز»، وعلي سجواني رئيس مجلس إدارة داماك العقارية، وغيرهم الكثير من الأشخاص المؤثرين داخل المجموعة.

عقود

أوضح خليل قسام أن الرموز غير القابلة للاستبدال، هي في الأساس مجرد عقود، ولكن يمكن استخدامها في مجموعة من المرافق، مثل تحويل السلع المادية إلى رقمية أو استثمارات، أو لمجرد أن تكون جزءاً من مجتمع. وأضاف: فتحت تلك التقنيات طرقاً جديدة لكيفية التعامل مع البضائع، ولكن ليس هذا فقط، فقد أصبحت طريقة حقيقية للاستثمارات في فضاء الميتافيرس.

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