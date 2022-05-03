رئيس الشركة التنفيذي لـ«البيان»: «جلفار» تستهدف 3 أضعاف الأرباح باستراتيجية 2030

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، عن إطلاق استراتيجيتها للنمو المستدام 2030، ضمن رؤيتها لتحقيق النمو المستدام وخلق قيمة معززة لأصحاب المصلحة ولدفع وتيرة التحول، بهدف زيادة العائدات السنوية بنسبة نمو ثلاثة أضعاف بحلول نهاية عام 2030. وتعتمد الاستراتيجية على 6 مبادرات رئيسية، بعد أن استكملت الشركة واحدة من أكثر برامج التحول نجاحًا وكفاءةً ضمن سوق الدواء بالمنطقة والتي ساهمت في عودتها إلى الربحية خلال العام الماضي 2021.

وأوضح الدكتور عصام محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار في تصريحات لـ «البيان»، أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على برنامج التحول الاستراتيجي الذي استمر لمدة عامين بحلول نهاية عام 2021، وساهم بتسجيل نمو قوي في الإيرادات بقيمة بلغت ملياراً و143 مليون درهم للعام 2021، بنسبة نمو 100% مقارنة مع إجمالي إيرادات عام 2020 والتي بلغت 573 مليون درهم، بعد زيادة حصة الشركة في أسواقها الأساسية بما فيها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ومساهمة مجموعة صيدليات «بلانيت» بعد الاستحواذ الاستراتيجي عليها في يوليو 2021.

مبادرات الأعمال

وأشار إلى أن استراتيجية 2030 تعتمد على 6 مبادرات رئيسية تتمثل في «زيادة الإيرادات من محفظة المنتجات الحالية» و«إطلاق المنتجات الجديدة» و«التوسعات الجغرافية في أسواق ومناطق جديدة» و«مبادرات الأعمال الاستراتيجية» و«المنتجات المتخصصة والمتقدمة» و «النمو الأساسي»، وتستهدف «جلفار» زيادة نسبة الإيرادات من محفظة منتجاتها الحالية التي تضم قرابة الـ 390 منتجاً، يتم تصنيعها في 12 منشأة معتمدة، بقوة إنتاجية تصل إلى ما يقرب من 300 مليون عبوة دواء، و6 ملايين وحدة من عبوات المستشفيات الكبيرة وغيرها من المنتجات الطبية.

علاجات مستقبلية

وكشف الرئيس التنفيذي لجلفار، استهداف الشركة الدخول في مجالات علاجية جديدة مختارة بعناية، بما في ذلك علاجات مستقبلية لأدوية الأورام والجهاز العصبي المركزي والهرمونات وأدوية المناعة، ضمن خططها لإطلاق أكثر من 100 منتج خلال عام 2022 وحتى عام 2030، مستفيدة من عمليات البحث والتطوير الداخلي جنبًا إلى جنب مع توقيع اتفاقيات الترخيص والتصنيع المحلي مع شركات الأدوية الرائدة حول العالم، بالإضافة إلى توفير أدوية جديدة تُطرح في السوق الدوائي للمنطقة للمرة الأولى.

واستنادًا إلى نهجنا الاستراتيجي لتطوير مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية المكافئة، فإننا نقوم بتقوية وتسريع عمليات البحث العلمي والتطوير الداخلي لخدمة أهدافنا المستقبلية والتي يأتي على رأسها بناء محفظة منتجات مستقبلية قوية ومبتكرة تُقدم حلولاً علاجية مُستدامة للمجتمعات التي نُسيّر فيها أعمالنا.

مناطق جغرافية

وأوضح الرئيس التنفيذي لجلفار: تستهدف الشركة تعظيم حصتها السوقية لتلك المنتجات الرائدة وإبقاء التكاليف المرتبطة بها عند المستوى الأمثل، بالإضافة لتسريع عملية الحصول على الموافقات الخاصة بممارسات التصنيع الجيدة لمناطق جغرافية جديدة مثل تراخيص PICs ووكالة تنظيم الصحة البرازيلية ANVISA، ومنظمة الصحة العالمية WHO، ودول الاتحاد الأوروبي EU حتى تتمكن من التوسع في أعمالها في مناطق استراتيجية جديدة تُمكنها من حصد حصص سوقية أكبر لمحفظة منتجاتها الحالية ومحفظة المنتجات الجديدة.

وتخطط «جلفار» من خلال الحصول على تلك التراخيص لاختراق أسواق ومناطق جغرافية جديدة ضمن أهم 3 أسواق لتشمل مناطق مثل رابطة الدول المستقلة (كومنولث الدول المستقلة) وتركيا ودول أمريكا اللاتينية ومناطق جديدة في قارة أفريقيا بحلول عام 2030، حيث ستلعب تلك التوسعات الجغرافية دوراً هاماً في خلق تدفقات جديدة لإيرادات الشركة، كما نتوسع حالياً في إنتاج اللقاحات ومجال التكنولوجيا الحيوية بهدف توسيع خبراتنا بشكل أكبر والوصول بها إلى أسواق دولية جديدة.

شريك مفضل

واعتماداً على منشآت التصنيع المتطورة لدى جلفار فإنها مجهزة تجهيزًا كاملاً لتكون الشريك المفضل لكافة عمليات التصنيع الدوائي، والتي مكنتنا أيضاً من توقيع اتفاقيات ترخيص وتصنيع مع 11 شركة رائدة في جميع أنحاء العالم في قطاعات عدة تشمل نقل التكنولوجيا والتعبئة الثانوية واتفاقيات التعاون والتنمية المشتركة، حيث تصدر جلفار حالياً ما يقرب من 85% من منتجاتها إلى أكثر من 35 وجهة دولية، أبرزها العراق والسعودية ولبنان والجزائر والأردن والمغرب ومصر والكويت، بينما تبلغ حصة السوق المحلي الإماراتي 15%.





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