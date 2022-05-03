مراكز تسوق دبي تنبض بالحياة أول أيام العيد

المصدر: دبي - البيان

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شهدت مراكز التسوق في دبي إقبالاً كبيراً من المتسوقين في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث باتت تنبض بالحياة بفضل العروض الكبيرة والأنشطة الترفيهية المبتكرة والأجواء الاحتفالية والتنزيلات المتنوعة، في ظل أجواء آمنة.

ويواصل قطاع التجزئة في دبي مسيرة الانتعاش القوي في ظل ارتفاع أعداد زوار مراكز التسوق، حيث حافظت الإمارة على مكانتها كوجهة مفضلة للكثيرين على مدار العام بفضل مقوماتها سياحية الكبيرة، والتي أثرت بشكل أساسي على قطاع التجزئة الذي يواصل الانتعاش.

وتضمنت احتفالات العيد في دبي مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية ضمن أجواء احتفالية في مراكز التسوق والوجهات الرائدة، علاوة على إقامة الحفلات الموسيقية الحية، وتقديم تجارب الطعام الممتعة بهدف إعطاء الجمهور والمتسوقين فرصة لخوض تجربة متكاملة.

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