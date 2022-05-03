493.5 مليار درهم مكاسب الأسهم في 2022

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قياسية منذ بداية العام الجاري، مدعومة بعدة عوامل رئيسة، في مقدمها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في مجابهة تحديات الجائحة، والنجاح الاستثنائي لإكسبو دبي، إضافة إلى الإدراجات الجديدة والمرتقبة، وتوالي إعلانات الشركات عن أرباح قوية وتوزيعات سخية.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، أضافت الأسواق لرأسمالها السوقي، نحو 493.5 مليار درهم في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، لتصل رسملتها إلى 2.53 تريليون درهم، موزعة بواقع 1.94 تريليون لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و591.25 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت رسملة الأسواق مع إدراج سهمي «موانئ أبوظبي»، بقيمة سوقية تخطت 18 مليار درهم، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بقيمة سوقية 124 مليار درهم، وذلك خلال الأشهر الماضية.

وقال رائد دياب نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق المحلية واصلت أداءها الإيجابي منذ بداية العام الجاري، محققة مكاسب قياسية، على الرغم من التوترات الجيوسياسية العالمية التي أثرت في معظم بورصات العالم، مشيراً إلى استمرار الأساسيات القوية للأسواق، مع التفاؤل بالإدراجات السابقة والمتوقعة في الفترة القادمة، إلى جانب إعلان العديد من الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قوية، وتوزيعات سخية في العام الماضي، وأيضاً في الربع الأول من العام الحالي.

وقال المحلل الفني وخبير أسواق المال، محمد محي الدين، إنه من المتوقع استمرار الأداء القوي للأسواق الإماراتية، مدفوعاً بالإدراجات المرتقبة، وقوة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على مجابهة تحديات الجائحة، ما أدى إلى زيادة الثقة، ونمو اقتصادي أسرع من المحقق في الاقتصادات المتقدمة، مشيراً إلى أن الإدراجات المتوقعة في الفترة القادمة، سيكون لها أثر إيجابي في معنويات المستثمرين، حيث وضعت حكومة دبي خطة لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي.

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