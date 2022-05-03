معرض أبوظبي الدولي للقوارب ينطلق 24 نوفمبر

المصدر: أبوظبي – البيان

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تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» في الفترة من 24 وحتى 27 نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

ويكتسب توقيت هذه الدورة أهمية خاصة كونها تقام بعد أيام من ختام فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 2022 وهو ما يتيح للزوار إمكان الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الخاصة بالمراكب واليخوت والمنتجات البحرية مثل معدّات الصيد والترفيه المائي، والاستمتاع بالعروض البحرية التراثية، والرياضات المائية المتنوعة، والتعرف إلى مختلف أنواع القوارب واليخوت.

وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات: «نتطلع مجدداً للترحيب بالمشاركين وزوار معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي يستقطب أفضل العلامات التجارية، والشركات المتخصصة ويجمعها في مكان واحد، ويشكل المعرض فرصة لا مثيل لها لتبادل الأفكار مع المختصين من مختلف دول العالم، ومنصة للشركات العارضة لعرض أحدث تقنياتها وابتكاراتها في مجالات صناعة القوارب وصيد الأسماك والرياضات البحرية والترفيه».

ويُعد معرض أبوظبي الدولي للقوارب الأبرز في العاصمة أبوظبي والإمارات بشكل عام، فقد شهدت نسخة 2021 مشاركة أكثر من 354 شركة عارضة من 28 دولة من العالم.

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