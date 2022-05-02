دبي تستعد لاستضافة معرض الفنادق مايو الجاري

المصدر: دبي- البيان

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تستعد دبي لاستضافة النسخة الـ 22 من المعرض العالمي الشهير «معرض الفنادق دبي»، فعالية الضيافة الأولى في المنطقة، وعلى مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 24 ولغاية 26 من مايو الجاري، للاحتفال بأعظم الأسماء والعلامات التجارية والمواهب في هذا المجال. وسيقام الحدث في «مركز دبي التجاري العالمي»، حيث أصبح هذا التاريخ رئيساً في تقويم القطاع، من أجل الاستعداد لإقامة هذا الحدث العالمي، في واحدة من أعظم الوجهات الترفيهية والسياحية في العالم.

وأصبحت دبي لما تمتلكهُ من مقومات سياحية وترفيهية مميزة وجهة عالمية رائدة، يقصدها الزوار للترفيه والسياحة والعمل، على حدٍ سواء، كما تُعد أيضاً واحدة من أكثر أسواق الضيافة جاذبية في العالم، خاصة مع التزايد الملحوظ في نسبة الاستثمارات والتعاملات التجارية في المنطقة، ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن STR، شهد قطاع الفنادق في دبي، أعلى نسبة إشغال له خلال الأسابيع الأخيرة، التي سبقت معرض إكسبو 2020، حيث تم إشغال ما مجموعه 91.7 % من غرف دبي منذ عام 2007.

كما أدى انتعاش قطاع الضيافة في المنطقة، إلى نمو معرض الفنادق دبي، ليصبح أكبر وأعرق حدث تجاري للضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومكاناً للقاء هذه الصناعة على مدى السنوات الـ 22 الماضية.

وقالت حور الخاجة نائب الرئيس المساعد للعمليات الدولية في «دائرة الاقتصاد والسياحة» في دبي: «إن استضافة معرض دبي للفنادق، دليل على مدى قدرة دبي على تنظيم فعاليات عالمية المستوى، مع ترسيخ مكانتها كواحدة من المدن العالمية المفتوحة والآمنة، يمكن للمقيمين والمسافرين الوصول إليها، بغرض الترفيه والأعمال والسياحة معاً، فقد لوحظَ خلال العام الماضي، أداء جيد لقطاع الفنادق في دبي، أدى إلى تسريع الزخم في قطاع السفر والسياحة في المدينة، وباعتبار المعرض منصة يمكن أن يجتمع فيها مختصو مجال الأغذية والمشروبات والضيافة، ويتواصلون لتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم بعضاً، لذا، فإننا نعتبر معرض الفنادق، أحد المعارض التي ستعزز مكانة دبي كوجهة عالمية، لا بد من زيارتها».

ووفقاً لـ «معهد العافية العالمي»، تبلغ قيمة قطاع العافية على المستوى العالمي الآن، أكثر من 4,2 تريليونات دولار، منها 639 مليار دولار مرتبطة بالسياحة الصحية التي يختارها 586 مليون شخص، ما يعني أنها سوق رئيسة لهذه الصناعة للمضي قدماً.

وستجذب قمة الضيافة ونمط الحياة والعافية والسبا 2022، أصحاب الصناعة الرئيسين، وصناع القرار والخبراء والممارسين لإجراء سلسلة من المناقشات الحية، للتركيز على هذا القطاع، وتشكيل مستقبل صناعة العافية ونمط الحياة. وستشمل المناقشات كذلك الخبراء ومحللي أبحاث السوق، بما في ذلك أصحاب ومديرو المنتجعات الصحية، ومديرو العافية، ومديرو الأصول وخبراء المقاولين.

كما ستعود طاولة الطهاة للمشاركة في الدورة الخامسة في معرض الفنادق دبي 2022، مع مسابقات أكبر، والمزيد من المشاركين. حيث ستتنافس فرق الطهو الوطنية من بعض الفنادق الرائدة في المنطقة وجهاً لوجه، وعلى مدار 3 أيام، مع سوق الواجهة البحرية، الذي تديره إثراء دبي، لكونه الشريك الرسمي للعام الثاني على التوالي، من أجل إنتاج وجبة مذهلة، مكونة من 5 أطباق، على أمل فوز إحدى الفرق بلقب «فريق الطهو الفندقي للعام»، ويدخل هذا الحدث، الذي تنظمه وتديره نقابة الإمارات للطهو، عامه الخامس، وسينتج مرة أخرى بعض الأطباق المذهلة، ليستمتع بها ضيوفنا من كبار الشخصيات.

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