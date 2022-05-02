«ستيوارت آند هاملين» للمحاسبة والتدقيق تفتتح مكتباً في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة «ستيوارت آند هاملين»، العالمية، شركة المحاسبة القانونية المعتمدة من مؤسسة المحاسبين القانونيين في أستراليا ونيوزيلندا، عن افتتاح مكتب فرعي لها في إمارة الشارقة. وتمتلك شركة «ستيوارت آند هاملين» التي تعمل في مجال المحاسبة والتدقيق والخدمات الاستشارية العديد من المكاتب في جميع أنحاء العالم من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والهند. وقد حضر الافتتاح بعض من كبار المسؤولين في الشركة وعلى رأسهم المحاسب القانوني برابديب سينغ بهاويجا، المدير الإقليمي لمؤسسة المحاسبين القانونيين في الهند لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشاد بهاويجا في كلمته خلال الافتتاح الرسمي للفرع بممارسات المحاسبة والتدقيق المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها التطبيق الناجح لنظام ضريبة القيمة المضافة، وأشار إلى أن الفرع الجديد لشركة «ستيوارت آند هاملين» الذي تم افتتاحه، سيكون تحت إدارة كل من المحاسب القانوني السيدة نيتو جوزيه، والمحاسب القانوني سيبي سي جوزيه، بينما تدار مكاتب المؤسسة في دولة الإمارات من قبل الشريك المحاسب القانوني السيد جوزيف فيليب والشريك المحاسب القانوني أجيث أبراهام جاكوب.

وقال سيبي سي جوزيه: «نود أن نتقدم بالشكر لكل من شاركونا في هذه المناسبة الكبيرة. وقد ظلت مؤسسات التدقيق والمحاسبة مثل (ستيوارت آند هاملين) تلعب دوراً مهماً في تحفيز الشركات في العصر الحديث والمساعدة في وضع أفضل الممارسات والامتثال لتعزيز نموها».

وبدعم من فريقها الذي يضم عدداً من المتخصصين في المحاسبة والمراجعة والمؤهلين تأهيلاً عالياً، تمكنت الشركة من افتتاح مكتبها الجديد في بناية المسعود في منطقة البطينة بالشارقة.

وفي تعليقها على افتتاح المكتب الجديد لشركة «ستيوارت آند هاملين» في الشارقة، قالت نيتو جوزيه: «إننا سعداء بأن نقدم خدمات (ستيوارت آند هاملين) في الشارقة. وتعمل الشركة بقيادة مجموعة من ذوي الكفاءة العالية والخبرة الواسعة في مجالات تخصصاتهم. ويضم فريق العمل متخصصين مدربين ومؤهلين لتقديم خدمات مميزة في مجالات التدقيق والمحاسبة، بما يتماشى مع النظام المحاسبي المتبع في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتلتزم الشركة بتقديم حلول عملية وخدمات مهنية رفيعة المستوى لمقابلة متطلبات العملاء باستخدام أحدث التقنيات العالمية متبنية أفضل ممارسات التدقيق والضمان والخدمات الاستشارية المعتمدة في العالم.

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