فريق «روبي» يرحب بزوار دبي للاحتفال بعيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا فريق الطهاة المحترفين في روبي، المطعم التركي المتخصص في تقديم شرائح اللحوم، الذي يقع في قلب منطقة جميرا في دبي، لاحتفال زوار دبي بعيد الفطر مع تشكيلة من أجود أصناف اللحوم.

وقدم فريق الطهاة قائمة ببدء الاحتفال بالعيد مع وجبة فطور تركية تقليدية عريقة والتي تضم أكثر من 16 طبقاً يتم تقديمها يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 1 ظهراً (75 درهماً فقط للفرد)، وتشمل أكثر من 16 طبقاً من أشهر المأكولات بما فيها الأجبان واللحوم وفطائر البرك والسجق، والبندورة مع البيض والخضراوات، إضافة إلى اللبنة والحلاوة ودبس العنب والطحينة والعسل وتشكيلة لذيذة من التغميسات والمربيات. ولضمان استمتاع رواد المطعم بالنكهات التركية الأصلية، يحرص روبي على نقل مكونات الوجبات جواً من تركيا ومن ضمنها التوابل واللحوم الباردة والمربيات.

وتضم قائمة الطعام الواسعة المتوفرة طوال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، تشكيلة لا تضاهى من الكباب وشرائح اللحم من روبي، وجميعها محضرة باستخدام أجود أنواع اللحوم ومشوية على الفحم على نحو مثالي. وتعد الأطباق المتميزة مثل كتف لحم الضأن التي يتم طبخها على نار هادئة، خيارات لا مثيل لها للاستمتاع بتناول وجبة احتفالية برفقة أفراد العائلة والأصدقاء.

ويضفي كل من المخبز وركن الحلويات والمقهى داخل المطعم مزيداً من البهجة على عروض العيد، حيث يمكن لرواد المطعم الاختيار من بين مجموعة واسعة من الحلويات والمقبلات والمشروبات المستوحاة من الموسم.

أما منطقة تناول الطعام الخاصة ذات التصميم البسيط والأجواء المميزة والقابلة للتخصيص، فتعتبر مثالية أيضاً للمجموعات الكبيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز