«الإمارات للسحوبات» تضفي زخماً على احتفالات العيد بفوز 383 مشاركاً بجوائز الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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أضفت «الإمارات للسحوبات» زخماً وبهجة وسعادة على احتفالات مشاركيها بالعيد، وذلك بعدما تمكن 383 مشاركاً من الفوز بجوائز وصلت قيمتها إلى 613,291 درهماً إماراتياً خلال السحب الأسبوعي للمنظمة التي تستند إلى ممارسات المسؤولية الاجتماعية الذي أُجري الليلة الماضية، وتم بثه مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك على صفحتها على فيسبوك وقناتها على يوتيوب.

وقد تمكّن ثلاثة مشاركين من مطابقة أربعة أرقام من أصل الأرقام السبعة من اليمين إلى اليسار ليفوز كل منهم بمبلغ 7,777 درهماً إماراتياً، بينما فاز 24 مشاركاً بمبلغ 777 درهماً إماراتياً لكلٍّ منهم بعد أن تمكّنوا من مطابقة ثلاثة أرقام. وأخيراً فقد تمكّن 349 مشاركاً من مطابقة رقمين من أصل الأرقام السبعة ليفوز كل منهم بمبلغ 77 درهماً إماراتياً.

وفي نفس السياق أعلنت المنظمة التي تستند إلى ممارسات المسؤولية الاجتماعية عن فوز نوشين أسلم (@mom_in_emarat)، بمسابقتها الرمضانية التي أُجريت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الشهر الكريم، وستنضم الفائزة إلى مقدمي البث المباشر خلال السحب المقبل في 8 مايو 2022، من أجل استلام جائزتها. وشهدت المسابقة الرمضانية مشاركة 355 متابعاً على منصتي فيسبوك وإنستغرام، من خلال التقاط لحظات خاصة لتجاربهم على الإفطار مع العائلة والأصدقاء مع الإشارة إلى @emiratesdraw. جدير بالذكر أن الفائزين بالجوائز الأسبوعية تم الإعلان عنهم على مدار أيام الشهر الكريم.

ونجحت «الإمارات للسحوبات» في تغيير حياة أكثر من 17,000 مشارك منذ تأسيس المؤسسة في سبتمبر من عام 2021، حيث وزعت جوائز وصلت قيمتها إلى 24 مليون درهم إماراتي حتى الآن. ومن بين هؤلاء الفائزين فهد عابد، وهو مقيم يحمل الجنسية الباكستانية لكنه ولد ونشأ في دبي.

وقال عابد، مبتسماً: «أنا أشارك مع الإمارات للسحوبات منذ ثلاثة أو أربعة أشهر لكن هذه هي المرة الأولى التي أفوز فيها. لقد رأيت رسالة البريد الإلكتروني التي تهنئني بفوزي لكنني اعتقدت بأن هناك خطأ ما، لذلك لم آخذ الأمر على محمل الجد؛ لكن وبعد تلقي مكالمة هاتفية من المؤسسة وتفقد حسابي على الموقع الإلكتروني تيقنت من فوزي، ومن لحظتها والسعادة تغمرني».

وكشف الرجل البالغ من العمر أربعين عاماً، والذي يعمل في مجال التمويل، أنه غير متأكد مما سيفعله بأرباحه البالغ قيمتها 77,777 درهماً إماراتياً، مضيفاً: «زوجتي أيضاً كانت سعيدة عندما أخبرتها أنني فزت، ونظراً لعدم تأكدي مما سأفعله بمبلغ الجائزة فإنني سأناقش الأمر معها لأنها شخصية عملية للغاية وأنا متأكد من أنها ستقدم لي أفضل النصائح».

وستبقى الجائزة الكبرى التي تُعد الأكبر من نوعها في المنطقة، عند 100 مليون درهم إماراتي حتى يفوز بها مشارك واحد أو مجموعة مشاركين من خلال مطابقة جميع الأرقام السبعة من اليمين إلى اليسار، وبعدها سيتم مرة أخرى إعادة قيمة الجائزة إلى مبلغ 77 مليون درهم إماراتي. ولا يزال أمام المشاركين المتفائلين فرصة أخرى للفوز للفوز بالجائزة التي ستغير حياتهم خلال سحب الأسبوع المقبل، الذي سيُبث مباشرة الساعة 9 بتوقيت دولة الإمارات من مساء يوم الأحد 8 مايو 2022.

كيف تشارك في السحوبات؟

يمكن المشاركة في السحب الأسبوعي من خلال شراء قلم بقيمة 50 درهماً يساهم في زرع شعاب مرجانية من خلال الموقع الإلكتروني www.emiratesdraw.com. ويمكن للمشاركين، عند التسجيل عبر الإنترنت، تحديد الرقم الذي سيختارونه والمكوّن من سبعة أرقام، أو الاعتماد على النظام ليختار لهم رقماً بشكل عشوائي.

وعند القيام بعملية الشراء، يدخل المشتركون في سحبين، الأوّل عبارة عن سحب أسبوعي، يتمّ فيه اختيار سبعة فائزين مضمونين بمبلغ قدره 77,777 درهماً إماراتياً لكلٍّ منهم. وعلاوة على ذلك، يتأهّل جميع المشتركين بشكل تلقائي للمشاركة في السحب الرئيسي، والذي يتضمّن ستّ فئات جوائز تشمل جائزة كبرى قدرها 100 مليون درهم إماراتي، عند مطابقة جميع الأرقام السبعة من اليمين إلى اليسار.

هذا وسيتمّ بث السحب التالي مباشرة على الموقع الإلكتروني وعبر المنصات الرقمية الرسمية للمؤسسة على يوتيوب وفيسبوك، ويمكنكم أن تكونوا أحد الفائزين المحظوظين، إذ ما عليكم سوى حجز رقمكم المفضل مبكراً للمشاركة في السحب.

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