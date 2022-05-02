«بيركشاير» تنوي شراء 9.5 ٪ من أسهم «أكتيفيجن»

المصدر: دبي - وكالات

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يعتزم الرئيس التنفيذي لشركة «بيركشاير هاثاواي»، وارن بافيت، اقتناص مزيد من أسهم «أكتيفيجن بليزارد»، في الوقت الذي تواصل شركة «مايكروسوفت» صفقتها من أجل شراء شركة صناعة ألعاب الفيديو فيما قد يكون إحدى كبرى عمليات الاندماج في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعلن بافيت في اجتماعه السنوي في نبراسكا، أن شركته «بيركشاير هاثواي» تنوي شراء 9.5% من أسهم الشركة. وهذا أعلى من نسبة 1.87% تقريباً التي احتفظت بها الشركة في نهاية 2021. ووافق مساهمو «أكتيفيجن» على بيع الشركة بقيمة 69 مليار دولار لشركة «مايكروسوفت»، رغم أن بعض من هم في «وول ستريت» يراهنون على أن مسؤولي مكافحة الاحتكار التابعين للرئيس جو بايدن يمكن أن يفككوا الصفقة. وقال بافيت عن صفقة شراء أسهم «أكتيفيجن»: «إذا تمت الصفقة فسنجني بعض المال».

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