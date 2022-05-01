«هاوس أوف بيوري» تطلق تشكيلة العيد في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة «هاوس أوف بيوري» House of Biori، العلامة التجارية الرائدة في عالم المجوهرات، أحدث تشكيلاتها من المصوغات بمناسبة العيد.

تتميز مجموعة العيد بقطع فائقة معاصرة مصنوعة يدوياً بشكل فريد من قبل حرفيين في مجمعات ودول حريصة على الاستدامة في جميع أنحاء العالم.

وتشتمل المجموعة على عقود وقلادات وأقراط وأساور مصنوعة من مواد عالية الجودة لا تسبب الحساسية ومطلية بالذهب عيار 18 قيراطاً، ومزينة بأحجار أو بلورات طبيعية أو أحجار شبه كريمة.

تتميز كل قطعة مجوهرات بتصميمات عصرية وفريدة من نوعها تخطف القلوب والأبصار، ما يجعلها قطعاً مميزة وتضفي لمسة من الجمال والألق على من يقتنيها.

وقالت بريانكا ساركار، مؤسس الشركة: «تم تصميم تشكيلاتنا من القطع المميزة لتكون خالدة وأنيقة، إضافة إلى تركيزها على التفاصيل التي يحرص عليها حرفيونا من ذوي الخبرة والمهارة. ونظراً لأن مجوهراتنا تنتج بكميات صغيرة، فإن كل قطعة منها تحتفظ بتفردها من حيث تصميم القطعة واللمسات النهائية التي تضاف عليها».

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