«إيروس» موزع حصري لمنتجات «زيب هيلث» في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إيروس» EROS، وهي شركة تجزئة تسوق العديد من العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن شركة «زيب هيلث» Zepp Health ؛ التي تصنع ماركات ساعات «أمازفيت» و«زيب» الحائزة جوائز عالمية مرموقة، قد جاءت ضمن ماركات ساعات البالغين الأكثر مبيعاً في العالم، وفقاً لأحدث تصنيف من شركة «ويرابيل ديفايسز تراكر» (IDC) المتخصصة في دراسات السوق.

وقد حققت ماركات «زيب هيلث» التي توزع حصريًا في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مجموعة إيروس، معدلات نمو في المبيعات أسرع من متوسط النمو الإجمالي العالمي، حيث تم بيع أكثر من 6.81 ملايين ساعة للبالغين في جميع أنحاء العالم طوال عام 2021.

وقال محمد بدري، مدير مجموعة إيروس: تكتسب العلامات التجارية التي تنتجها شركة «زيب هيلث» مثل «أمازفيت» و«زيب»، شهرة واسعة بين سكان الإمارات العربية المتحدة. وبفضل التقنيات المتطورة، توفر مجموعة ساعات «زيب هيلث» طريقة أكثر ذكاءً في إدارة احتياجات الفرد اليومية مثل الصحة واللياقة البدنية ونمط الحياة،فضلا عن كفاءتها العالية وسعرها الجذاب.

وقال واين هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «زيب هيلث: يكشف تصنيفنا الجديد عن التزامنا المستمر بتوظيف التقنيات الأحدث والأقوى من أجل توفير فرص العيش للمستخدمين بصحة جيدة. ونحن ممتنون لهذا التقدير حيث نواصل التركيز على تقديم خدمات تخصصية متميزة وحلول ذكية للأجهزة القابلة للارتداء التي تركز في ابتكاراتها على الإنسان أولاً.

وتوفر»أماز فيت«من»ويب هيلث«، الحائزة عدداً من الجوائز، سلسلة من الساعات المصممة للاستخدام اليومي وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك من خلال التركيز على تشجيع المستخدمين على ممارسة هواياتهم والتعبير عن شغفهم بالحياة والحيوية التي تميز روحهم المتحفزة.

وقد جاء 11 طرازاً من ساعات» أمازفيت«منها الطراز»أمازفيت حي تي آر 3«وطراز»جي تي إس «السلسلة الثلاثية والطراز»أمازفيت ريكس برو«المخصص للاستخدامات الخارجية، ضمن أفضل 50 ساعة تم عرضها في البر الصيني.

وتكرس»زيب«للساعات الذكية المتميزة جهودها لابتكار تصميمات احترافية وأنيقة، وتستخدم تقنيات تحليل البيانات المتقدمة لتقديم فهم شامل ومتعمق ودقيق لمقاييس صحة المستخدمين.

وتوفر منصة إدارة الصحة الرقمية Zepp Health»زيب هيلث«، إلى جانب نظام تشغيل»زيب«Zepp، وتطبيق»زيب«Zepp وتطبيق»زيب لا يف" Zepp Life، خدماتها لملايين المستخدمين حول العالم.

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