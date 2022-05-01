«الإمارات دبي الوطني» يطلق حملة لتعزيز روح التآلف في عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

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أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حملة # شاركهم_فرحتهم (#CelebrateWithFriends) تزامناً مع عيد الفطر السعيد، المناسبة المتميزة التي يجتمع خلالها المجتمع الإسلامي للاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك مع أفراد الأسرة والأصدقاء.

وتدعو الحملة الافتراضية التي أطلقها البنك عبر مقطع فيديو على كافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة له، جميع أفراد المجتمع الإماراتي للاحتفال مع أصدقائهم ونشر البهجة والسعادة عبر مشاركة صور فرحتهم بالعيد، سواء من خلال تناول وجبة مشتركة في أجواء لطيفة أو تناول الحلويات، أو إرساء عادات احتفالية جديدة أو إرسال العيدية للأحباء الصغار.

وإلى جانب الأنشطة الاحتفالية، سيحظى 3 فائزين محظوظين بفرصة الفوز بعيدية قيمتها 5000 درهم لكل واحد منهم. وكل ما يتعين عليكم فعله هو مشاركة صور فرحتهم بالعيد عبر ملصق «أضف صورتك» المنشور عبر قصصنا يومياً. وعلاوة على ذلك، يتعاون بنك الإمارات دبي الوطني مع مجموعة من أبرز المؤثرين في دولة الإمارات، مثل الممثل عمرو مسكون، وصانعة المحتوى سارة كاريت، والمدونة المتخصصة بأنماط الحياة هند بالجافلة، حيث سيقوم هؤلاء بمشاركة صور فرحتهم بالعيد وتشجيع المجتمع على القيام بذلك.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد طرح حملة للاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك في مطلع الشهر الماضي من خلال العديد من المبادرات المجتمعية والخيرية تحت شعار #الأماني_تكتمل (WelcomingBlessings#). وللعام الثاني على التوالي، أطلق البنك تحدي #شاركوهم_صيامهم (#FastWithFriends) الشهير بهدف تشجيع أفراد المجتمع من مختلف الثقافات والأديان على معرفة المزيد حول شهر رمضان وأهمية الصيام من خلال مشاركة أصدقائهم المسلمين تجربة الصيام لمدة يوم واحد.

عيدكم مبارك من أسرة بنك الإمارات دبي الوطني!

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