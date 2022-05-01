أراضي دبي توزع «كسوة العيد» ضمن مبادرتها المجتمعية «الحقيبة الرمضانية»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة بإدارة الاتصال المؤسسي حملتها الاجتماعية «كسوة العيد لليتامى»، التي تعدّ جزءاً من مبادرة الحقيبة الرمضانية، المبادرة المجتمعية التي أطلقتها الدائرة مع بداية شهر رمضان الفضيل، حيث شهد الأسبوع الأول من الحملة إطلاق مشروع المير الرمضاني، ومشروع إفطار صائم خلال الأسبوع الثاني، بالإضافة إلى يوم العمل الإنساني الإماراتي خلال الأسبوع الثالث، لتختتم الحملة في الأسبوع الرابع بمشروع «كسوة العيد لليتامى».

وبدأت الدائرة في تنفيذ الحملة الإنسانية «كسوة العيد» بالتعاون مع جمعية بيت الخير، وبرعاية من شركة ستراتا غلوبل، بهدف توفير كسوة العيد للعديد من الأطفال اليتامى، تعزيراً لروح التعاون والمشاركة في الفعاليات المجتمعية الخيرية التي تدخل الفرح وترسم البهجة على وجوه اليتامى من الأطفال.

وقال محمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «تنطلق الدائرة في مبادراتها الإنسانية من المسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها، وتلتزم بتعزيز حضورها في المجتمع، وتحديداً في شهر رمضان الفضيل، حيث تتسع دائرة الأفراد الراغبين في المشاركة بالحملات والمبادرات المجتمعية والإنسانية، التي تستهدف العديد من الفئات المحتاجة ومحدودة الدخل».

وأضاف البدواوي: «إن خطوة توزيع كسوة العيد لها عائد كبير، خاصة على الناحية النفسية للأطفال الفقراء والأيتام، يتمثل في إدخال فرحة العيد إلى قلوبهم الصغيرة، كذلك تخفيف معاناة أبناء الأسر المتعففة خلال الشهر الفضيل وأيام العيد المباركة، بهدف تعزيز روح التضامن الإنساني. نثمّن في هذه المناسبة كلّ من له يد خير في هذه الحملة الإنسانية، من القطاعين الحكومي والخاص، الذين أبدوا استعداداً تاماً لدعم هذا النوع من المبادرات الخيرية».

وتواصل بذلك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبالتعاون مع شركائها تعزيز حضور العمل الإنساني بين أوساط المجتمع، انطلاقاً من مبادراتها المجتمعية العديدة التي عملت على تنفيذها وستنفذها خلال الفترة المقبلة، انسجاماً مع تعزيز منظومة القيم وترسيخ الأخوّة الإنسانية التي تنتهجها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

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