1.6 مليار درهم مبيعات متوقعة لمعدّات الطباعة بالمنطقة 2026

المصدر: دبي- البيان

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من المتوقّع أن تبلغ مبيعات معدّات الطباعة في الشرق الأوسط وإفريقيا نحو 1.6 مليار درهم إماراتي في العام 2026، مشكّلةً زخمًا جديدًا للصناعة ودعمًا مهمًّا لتحقيق نموّ متواضع بعد الجائحة.

وفي ظلّ هذه الأجواء الإيجابية، أكّدت الشركات المصنّعة الرائدة لمعدّات الطباعة أنّها تسعى إلى تقديم أحدث المنتجات والحلول المُبتكرة في معرض الخليج للطباعة والتغليف المرتقب. سيُعقد هذا المعرض التجاري الرائد لقطاعي الطباعة التجاريّة وطباعة التغليف في المنطقة من 24 إلى 26 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي (القاعة رقم 1). من المتوقع أن يستفيد أصحاب المصلحة في القطاع من إمكانات نموّ القطاع كما ورد في تقرير سميثرز بيرا مستقبل أسواق معدات الطباعة حتى العام 2026 المشار إليه سابقًا.

ومن بين الشركات التي أكّدت مشاركتها في المعرض، شركة كونيكا مينولتا بزنس سوليوشنز ميدل إيست Konica Minolta Business Solutions Middle East التي ستقدّم إضافة جديدة قامت بطرحها في قطاع الإنتاج المتوسط الخاص بها إلى جانب نظام إدارة الألوان الآلي ونظام التسجيل - مُحسِّن الجودة الذكي.

وفي هذا الإطار قال نيار أنصاري، رئيس وحدة الأعمال في كونيكا مينولتا: «تتميّز الشركة بتاريخ حافل من الابتكارات التي قامت بإدخالها إلى قطاع الطباعة في المنطقة. لقد كنّا أوّل من قدّم وعرض الملصقات الرقمية في المنطقة خلال معرض الخليج للطباعة والتغليف منذ خمس سنوات، كما كنّا الشركة الرائدة التي قدّمت حلّ الزخرفة الرقميّة إلى الشرق الأوسط خلال هذا الحدث. نحن نعد الحضور هذا العام أيضًا بابتكارات جديدة مع تقديم منتج اُطلق مؤخرًا يهدف إلى استعراض التطوّرات التكنولوجية في الصناعة».

كما يرى أنصاري أنّ الرقمنة ستشكّل اتجاهًا رئيسيًا في تقدّم الصناعة ونجاحها. وأضاف: «ستؤثر الطريقة التي تعتمدها الشركات في بلورة التكنولوجيا الرقمية على استثمار العملاء في المعدات، نظرًا لتوفيرها مرونة أكبر. يبحث العملاء الذين يتمتّعون بقدرة إنفاق عالية عن التميّز، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التقدم التكنولوجي الرقمي. لا يقتصر الأمر على الطباعة فقط، فالتكنولوجيا تبلور الاستخدام الفعّال للموارد البشرية، وتتيح صنع منتجات متنوّعة بشكل سريع، وإجراء التعديلات، ومن ثمّ إعادة الإنتاج».

مع مضي الصناعة قدمًا للانتقال إلى الرقمنة على الصعيد العالميّ وليس فقط على صعيد المنطقة، سيشكّل الابتكار محورًا رئيسيًا في معرض الخليج للطباعة والتغليف.

وفي هذا الإطار قال باري كيلينجراي، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: «تُستخدم معدات وآلات الطباعة لصنع عدد كبير من المنتجات المختلفة، من المنشورات المطبوعة مثل الصحف والمجلات إلى التغليف والملصقات بالإضافة إلى رسومات اللافتات وشاشات العرض. كما تؤثر صناعتنا على مجموعة واسعة من الشركات الأخرى مثل شركات الأغذية والبيع بالتجزئة، وحتى شركات الخدمات اللوجستية التي تقدّم المنتجات والحلول المبتكرة بشكل سريع، استجابةً لتغيّر عادات المستهلكين واحتياجاتهم. فنحن نرحب بالمهتمّين بالابتكارات الجديدة التي يجري تطويرها وطرحها في قطاعنا حيث سيكون لها وقع بعيد المدى على كيفيّة ممارسة أعمالنا في المستقبل».

كما ستقدّم فينساك وهي شركة عارضة أخرى، مجموعتها الجديدة من معدات تشطيب الملصقات ومن بينها USAR 430، وماكينة إعادة اللّف، وآلة رفع الأسطوانة (سلسلة VRL)، ونظام فينساك للصناعة العالية الجودة المخصّصة للورنيش والطلاء والرقائق الرقمية للملصقات والتغليف.

وفي معرض حديثه عن مشاركتها في المعرض، قال رانيش باجاج، مدير فينساك، «التشبيك أمر ضروريّ إن كنت تسعى إلى تسويق أعمالك، ولا شيء يفوق أهميّة التواصل بصورة حضوريّة مع جمهورك. فمنذ جائحة كوفيد، أصبحت الحياة مزيجًا حقيقيًا يجمع بين الفعاليات الافتراضيّة والحضوريّة. يسرّ فينساك أن معظم الأحداث باتت تقام حاليًا بصورة حضوريّة وأن فريقنا الذي يشارك في معرض الخليج للطباعة والتغليف يقوم بخطوة عملاقة نحو إعادة التواصل مع عملائنا وزبائننا خارج المنطقة الافتراضية».

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