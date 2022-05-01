أحمد بن حميد النعيمي: كل الشكر والتقدير لكافة العمال في الإمارات

المصدر: عجمان - البيان

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قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية: «كل الشكر والتقدير لكافة العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم بمناسبة يوم العمال العالمي. نحن نثمن جهودهم المبذولة ودورهم الفعال في مسيرة التميز والتنمية في مختلف المجالات⁧‫ والتي نشهدها في إمارة عجمان ودولة الإمارات بشكل عام، وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مساهمة العمال في تحقيق الأهداف التي نصبو إليها مستقبلاً».‬‬

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