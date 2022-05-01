أحمد بن حميد النعيمي: كل الشكر والتقدير لكافة العمال في الإمارات
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قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية: «كل الشكر والتقدير لكافة العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم بمناسبة يوم العمال العالمي. نحن نثمن جهودهم المبذولة ودورهم الفعال في مسيرة التميز والتنمية في مختلف المجالات والتي نشهدها في إمارة عجمان ودولة الإمارات بشكل عام، وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مساهمة العمال في تحقيق الأهداف التي نصبو إليها مستقبلاً».