العيد في دبي.. تسوق وترفيه وبهجة

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يواصل قطاع التجزئة في دبي مسيرة الانتعاش القوي في ظل ارتفاع أعداد زوار مراكز التسوق وخاصة مع إجازة عيد الفطر بحسب مصادر عاملة بالقطاع، وسجلت المراكز التجارية العاملة في الإمارة معدلات إقبال كبيرة من المتسوقين بالتزامن مع تقديم العديد من المتاجر تخفيضات خاصة على مجموعات واسعة من المنتجات تأتي الألبسة في مقدمتها باعتبارها في صدارة اهتمام المتسوقين. (دبي – بشار باغ)

وتشهد دبي إطلاق العديد من العروض الترويجية المميزة من مختلف العلامات التجارية، والتي تشمل مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات، بما فيها الإلكترونيات والأزياء والمجوهرات الفاخرة، إضافة إلى أفضل العروض والتخفيضات، وفرص الفوز بجوائز قيمة، ما يجعل دبي الوجهة المثالية للتسوق خلال فترة العيد.

وتقدم وجهات التسوق في دبي خلال أيام إجازة عيد الفطر السعيد فعاليات وأنشطة احتفالية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف الأعمار، بالإضافة إلى تجارب وعروض متعددة إلى جانب السحوبات والجوائز، مما يعزز مكانة دبي كوجهة مفضلة للتسوق والسياحة خلال عطلة العيد.

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن قطاع التجزئة في دبي يواصل تعافيه وتحقيق معدلات نمو لافتة. وأضاف: «لمسنا هذا النمو خلال إطلاق حملة رمضان في دبي، وتمكنها من جذب المتسوقين إلى مراكز التسوق والمتاجر، وكذلك المطاعم المتنوعة التي تزخر بها دبي وتتميز بالمذاق الرائع، والتي تقدم عروضاً ترويجية مميزة، فيما نتوقع استمرار هذا الزخم في الفترة المتبقية من شهر رمضان وخلال عطلة عيد الفطر السعيد».

وأضاف الخاجة قائلاً: «لطالما كانت دبي وجهة مفضلة للكثيرين على مدار العام، إلا أنها في عطلة عيد الفطر السعيد ستكون لها نكهة خاصة ولا سيما مع استمرار الإجازة لفترة طويلة، وهو ما يعطي الفرصة لسكان وزوار دبي لقضاء وقت أطول لخوض تجارب مميزة في هذه المدينة التي تتمتع بمقومات سياحية هائلة، وبالتالي يؤثر بشكل أساسي على قطاع التجزئة الذي يتوقع له أن ينتعش خلال هذه الفترة، إلى جانب الوجهات الترفيهية، والمطاعم، ومناطق الجذب السياحي».

وأشار الخاجة إلى أن احتفالات «العيد في دبي»، التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، تتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية ضمن أجواء احتفالية في مراكز التسوق والوجهات الرائدة، علاوة على إقامة الحفلات الموسيقية الحية، وتقديم تجارب الطعام الممتعة بهدف إعطاء الجمهور والمتسوقين فرصة لخوض تجربة متكاملة. وإننا ندعو سكان وزوار دبي لقضاء أوقات رائعة في المدينة والاستمتاع بالفعاليات والعروض التي تضفي أجواء البهجة والفرح.

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