«أراس» تستضيف إفطاراً جماعياً بأجواء التراث والأصالة

المصدر: دبي - البيان

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أقام رجل الأعمال المعروف أشرف محمود، رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس، حفل إفطار لمجموعة كبيرة من رجال الأعمال والإعلاميين والأصدقاء، وذلك في جو عائلي مبهج في مزرعته الخاصة، واستمتع الحضور بأجواء رائعة وسط الخيول العربية الأصيلة والكثبان الرملية بأجواء التراث والأصالة والكرم العربي.

ما يقارب العشر سنوات عاشها أشرف محمود، رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح مثالاً حياً على أن تلك الدولة هي أرض الفرص وتحقيق الأحلام في العالم، فخلال وقت قصير وسط منافسة شرسة في قطاع الأعمال والاستثمار استطاع أن يقتنص بجهده ورؤيته المستقبلية مكانه وسط الكثير من أباطرة ورواد الاستثمار والعقارات بشكل خاص.

يمتلك أشرف محمود، فلسطيني الأصل، الكثير من الخبرات التي ساعدته بشكل كبير في حجز مقعده في وقت قصير وسط المنافسة الكبيرة في قطاعات العقارات بدولة الإمارات العربية، التي تستحوذ على نصيب الأسد في التطور العقاري، فهو حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بون الألمانية، وله باع في عدد من الممارسات التي شارك فيها أثناء دراسته، وهي تقديم الاستشارات الاقتصادية وخطط الأعمال ودراسات الجدوى للعديد من الشركات في أوروبا بمختلف المجالات، كالضيافة، والعقارات.

انتقل رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس من ألمانيا إلى دولة الإمارات في 2015، ليبدأ رحلته في تأسيس أولى شركاته العقارية «مجموعة أراس»، التي قدم من خلالها مميزات كثيرة، منها بيع وشراء العقارات في جميع الأسواق السكنية والتجارية، وكذلك خدمات التوجيه المالي، بالإضافة إلى خدمات إدارة الممتلكات في جميع مجالات العقارات، وسرعان ما نجح في السيطرة على قطاع كبير من تلك الأسواق لاستخدامه ممارسات متطورة في الربط بين آليات سوق العمل واحتياجات العملاء.

واستمراراً لسلسلة التطور التي يتبعها رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس في إدارة الأعمال، انتقل في وقت قصير إلى تأسيس وتطوير أول مشروع عقاري تحت عنوان «أراس ريزيدنس» عام 2020، وهو المشروع العائلي الذي استهدف من خلاله فئة جديدة من العملاء التي تبحث عن مواصفات معينة في المعيشة وفقاً لاحتياجاتها العائلية.

ويسعى أشرف محمود، خلال الفترة المقبلة، إلى التوسع في مجال أعماله واستثماراته، والدخول إلى عالم قطاع التجزئة من خلال افتتاحه أول فرع عالمي من سلسلة مطاعم «هافال جريل» في منطقة جميرا، والذي يتشارك فيه مع المغني العالمي ختار «Xatar»، كما يسعى إلى تأسيس ثاني مشروعاته العقارية نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى عدد من المشاريع في مجالات مختلفة، منها السياحة وتأجير السيارات الفارهة.

ويواصل رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس، من حين لآخر، تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، على اختيار إمارة دبي مكاناً للمعيشة وللعمل، لتوفر المناخ المناسب والتشجيعي الذي تهيئه الحكومة الإماراتية بشكل مستمر أمام المستثمرين، وهو ما يتوقعه في خطة دبي 2040 في دعمها قطاع العقارات بشكل كبير، وفتح مناطق جديدة للعيش واستقطاب المستهلكين.

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