«لومينور» تعزز قاعدة مستخدميها بشراكة مع «أبار تكنولوجيز»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «لومينور» Lumenore، منصة حلول ذكاء الأعمال والتحليلات، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إبرامها اتفاقية شراكة مع شركة «أبار تكنولوجيز» Apar Technologies، وهي مجموعة خدمات برمجية مقرها سنغافورة، تساعد العملاء على تطوير حلول التكنولوجيا والأعمال الأفضل في فئتها. وبموجب هذه الشراكة، ستصبح «أبار» شريك التوزيع الحصري على مستوى الصناعة لشركة «لومينور»، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وستركز الشركتان معاً على توسيع قاعدة مستخدمي «لومينور» في قطاع التعليم.

وتأسست «لومينور»، وفق تصور يهدف إلى جعل التحليلات بسيطة، مرنة وقوية. وقد ساعدت المزايا الفريدة للمنصة، مثل التحليلات التخاطبية المدعومة بقدرات معالجة اللغة الطبيعية، ورؤى الذكاء الاصطناعي، المشاريع في مختلف أنحاء العالم، على تبسيط عملياتها التشغيلية، وتحسين سرعة الوصول إلى رؤى معمقة عبر كافة الصناعات. بينما تقدم «أبار» مجموعة من الخدمات، التي تشتمل على الدعم الفني والأدوات لتحول الأعمال، والخدمات المدارة، والبيانات والتحليلات، والمساندة إلى جانب تأسيس مراكز تطويرية.

ويعتبر القطاع التربوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قطاعاً واعداً، ويحتضن مجموعة متنوعة من مقدمي خدمات التعليم، والمدارس، والكليات، والجامعات، والمنظمات، والوكالات، والشركات التي تدير أعمالها تحت مظلة الحكومة أو مؤسسات خاصة. وبموجب اتفاقية الشراكة، تأذن «لومينور»، لشركة «أبار تكنولوجيز»، بشراء و/أو ترخيص منتجات، والسماح بإمكانية إعادة بيعها. وسيتم تدريب فريق «أبار»، واعتماده لتطوير لوحات معلومات إضافية، لكي يعمل بشكل تعاوني. ومن خلال هذه الشراكة، تتوقع «لومينور»، إضافة 10.000 مستخدم في غضون هذا العام.

وقال «نارين فيجاي» نائب الرئيس التنفيذي لشركة «لومينور»: «نعمل في لومينور، على تغيير الطريقة التي تزاول فيها المؤسسات على اختلاف أحجامها في كافة الصناعات أنشطتها، بفضل ما نتمتع به من خبرات عريقة في هذا المجال. تمتلك تحليلات الأعمال لدينا، القدرة على أن تكون أكثر مرونة وتأثيراً. ونعرب عن سعادتنا بالشراكة مع «أبار تكنولوجيز»، ونؤمن بأن هذه الشراكة تجمع نقاط القوة في كلتا الشركتين، وستعمل على تحفيز قطاع التعليم في منطقة آسيا والمحيط والهادئ. ومن شأن استخدام حلول ذكاء الأعمال من لومينور في المؤسسات التربوية، أن يتيح للمديرين إمكانية الوصول المستمر إلى التقارير، وتلبية متطلبات إعداد التقارير بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وتعزيز ثقافة المساءلة، وصنع القرارات المدفوعة بالبيانات».

وبدوره، قال «سوميت شوكلا» نائب رئيس أول في شركة «أبار تكنولوجيز»: «برزت Suite eLite في قطاع التربية، نظراً لمنهجيتها المبتكرة في تقديم حلول تقنية أفضل وأكثر تطوراً، للارتقاء بمستويات إدارة المؤسسات. وستوفر شراكة «لومينور» مع eLite Suite من «أبار»، نهجاً مكملاً للشركات ضمن قطاع التعليم. إن هذه الأوقات رائعة، حيث بدأت المؤسسات التعليمية، تدرك أن خدمات التحليلات ستكون ضرورية بالنسبة لهم، من أجل تخطيط أعمالهم المستقبلية. وأيضاً، من خلال منهج تحليلي ملائم، سنصبح قادرين الآن على تحديد طرق تعلّم أفضل للطلاب. وتعتبر الظروف الراهنة مناسبة جداً لكلتا الشركتين، لتأسيس شراكة تعود بالنفع على كافة أصحاب المصلحة ضمن المنظومة التربوية».

وتقوم «لومينور» بتوفير لوحة بياناتها وخدماتها من التحليلات التخاطبية بالكامل للمستخدمين النهائيين، من أجل مساعدتهم على الاستفادة بشكل أفضل من البيانات التي تم جمعها. وسيساعد التحوّل إلى حلول ذكاء الأعمال من «لومينور»، هذه المؤسسات، على خفض التكلفة الإجمالية المرتبطة بإعداد التقارير ولوحات البيانات بنسبة 30 %، إضافة إلى تحسين كفاءة عمليات إعداد التقارير الخاصة بها بنسبة 50 %.

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