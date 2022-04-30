قمة «سامينا» في دبي تستعرض فرص التكامل بين التقنيات الحديثة لمستقبل الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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ينظم مجلس «سامينا» للاتصالات بالشراكة مع هواوي للعام التاسع على التوالي قمة قادة قطاع الاتصالات 2022 في 9 مايو بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات. وسيشارك في القمة كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من المعنيين بالاتصالات وتقنية المعلومات من القطاعين العام والخاص وأصحاب القرار من الهيئات التنظيمية في المنطقة والمنظمات والمؤسسات الدولية بالإضافة إلى العديد من القادة والمؤسسات الإقليمية والعالمية لمناقشة سبل التعاون لدفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة وتعميم فائدة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأثره الإيجابي في تعزيز مستقبل أعمال وخدمات سائر القطاعات والصناعات الأخرى على طريق بناء اقتصاد رقمي مستدام في المنطقة.

وستركز القمة على الدور الحيوي لشبكات الاتصالات والفرص التي يوفرها التكامل بين التقنيات الحديثة واستثمارات البنية التحتية والاتصال وخدمات الطيف الترددي لتعزيز الأعمال والقطاعات الرئيسية والمؤسسات الاقتصادية بما يتماشى مع الرؤى الحكومية في المنطقة. وستسلط هواوي الضوء على دور الجيل الخامس والحوسبة السحابية والطاقة الرقمية في تحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات والاعتماد على تقنية المعلومات والاتصالات الذكية والمتكاملة لبناء مستقبل مستدام. كما ستناقش هواوي دور الحوسبة السحابية في تمكين الاقتصاد الرقمي وسيادة البيانات من خلال نموذج «كل شيء كخدمة».

وسيتناول الخبراء الاعتماد على دور تقنيات الشبكات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغيير المتسارع لمتطلبات البيانات في الشبكات. كما سيناقش الخبراء متطلبات الاتصال في عصر الجيل الخامس وأحدث الابتكارات التي ستسهم في تعزيز الشبكات الحديثة، والفرص المتاحة أمام مشغلي الاتصالات لتحسين قدرات الشبكات وأدائها بالاعتماد على التقنيات المبتكرة والطيف الترددي الذي يوفره النطاق الترددي العريض مثل النطاق الترددي 6 جيجاهيرتز وتعزيز الاعتماد على القدرات الذكية في شبكات الهاتف المحمول المخصصة.

ونظراً للتطور الذي تشهده الشبكات نتيجة تزايد الطلب على الاتصال الذي يمكن الاعتماد عليه وزمن الاستجابة المنخفض للغاية والسرعات الكبيرة والتغطية والسعة، سيكون أمان الشبكات أحد المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها في القمة. وستؤكد هواوي على ضرورة ضمان الأمان قبل طرح الشبكات للاستخدام التجاري وأهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها المؤسسات المعنية مثل مشروع شراكة الجيل الثالث والجمعية الدولية للهاتف المحمول، حيث حددت هذه الهيئات نظام شهادات معايير الأمان NESAS/SCAS لتجهيزات الشبكات على المستوى العالمي والتي اعتمدتها العديد من الدول في سياساتها المحلية لأمن الشبكات.

وقال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط وإفريقيا: «ساهم التحول الرقمي في فتح آفاق جديدة بفضل الدور الكبير الذي تؤديه البنية التحتية للجيل الخامس وتقنيات الاتصالات. وستؤكد هواوي في قمة القادة على التزامها بتعزيز التطور التقني ضمن مختلف القطاعات وابتكار قيمة جديدة من خلال مساعدة الحكومات والمؤسسات على نشر التقنيات الرقمية وتنفيذ أعمالها بشكل أكثر ذكاءً واستدامة».

من جانبه قال بوكار ايه با، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة سامينا للاتصالات: «تهدف نسخة العام الحالي من قمة قادة الاتصالات إلى توفير منصة مثالية لمناقشة القضايا التقنية والسياسية والتجارية والاجتماعية المهمة في ظل تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية. ونتطلع للتواصل مع قادة القطاع التقني وخبراء التكنولوجيا وجهاً لوجه لمناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعارف، بعد أن اقتصر تنظيم القمة في العامين الماضيين على المشاركة عبر الإنترنت».

وسيعلن معهد اليونيسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم وهواوي خلال القمة عن إطلاق تقرير دراسة مشتركة عن تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم العالي والتعليم التقني والمهني في منطقة الشرق الأوسط وباكستان بعنوان «تعزيز النظام الإيكولوجي للمواهب من أجل تحقيق التحول الرقمي». ويتناول التقرير أهمية تنمية المواهب التقنية وابتكار الأنظمة الإيكولوجية الملائمة لتعزيز مهارات تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة وتوفير فرص العمل في العالم الرقمي.

يذكر أن نجاح هواوي بتوفير ابتكارات جديدة لشركات الاتصالات واستمرار مساهماتها في دعم تحقيق التحول الرقمي لجميع المؤسسات والقطاعات ينبثق من تواصل حجم استثماراتها الكبيرة في مجال البحث والتطوير، حيث بلغ إنفاق هواوي على البحث والتطوير في عام 2021 أكثر من 22 مليار دولار أي ما يعادل 22.4% من إيرادات الشركة الإجمالية، ما مكنها لتكون في قائمة الشركات التي تمتلك أكبر محفظة لبراءات الاختراع في العالم.

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