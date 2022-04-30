شراكة بين «دوتشه بوست دي إتش إل» و«إيه بي بي» لخفض الانبعاثات الكربونية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة البريد الألماني «دوتشه بوست دي إتش إل»، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية، الانضمام إلى «حركة كفاءة الطاقة» التابعة لشركة «إيه بي بي»، من أجل تعزيز التزامها بخفض بصمتها الكربونية. وتمثل هذه خطوة هامة في سياق مبادرة المجموعة الألمانية لقيادة صناعة الخدمات اللوجستية نحو مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة، مع الالتزام باستثمار 7 مليارات يورو بحلول العام 2030 لتقليل حجم انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة من عملياتها.

وتعتبر «حركة كفاءة الطاقة»، التي أطلقتها شركة «إيه بي بي» في شهر مارس من العام 2021، هي مبادرة تضم مساهمين متعددين تهدف إلى رفع مستوى الوعي والشروع في اتخاذ اجراءات للحدّ من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي. ويتم توجيه الدعوة للشركات لكي تنضم إلى الحركة وتقدم تعهد علني كطريقة لإلهام الآخرين على اتخاذ إجراءات مماثلة.

كما وقعت الشركتان أيضاً مذكرة تفاهم لدعم بعضهما البعض في تنفيذ استراتيجيتهما الخاصة بالاستدامة. حيث ستتعاون مجموعة البريد الألماني «دوتشه بوست دي إتش إل» و«إيه بي بي» في مشاريع للحدّ من البصمة الكربونية في المرافق اللوجستية وعمليات نقل البضائع الخاصة بشركة «إيه بي بي». وستتعاون الشركتان كذلك للمساعدة في جعل المرافق اللوجستية والمكتبية لمجموعة «دوتشه بوست دي إتش إل» أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع تركيز أساسي على أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، حيث يمكن للمحركات الكهربائية ومغيرات السرعة ذات الكفاءة العالية تحقيق تخفيضات كبيرة في استهلاك الطاقة.

وقال «تيم ستشارواث»، الرئيس التنفيذي لخدمات الشحن التجاري العالمي: «يشكل الالتزام تجاه الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا وعنصراً رئيسياً في مهمة مجموعة دوتشه بوست دي إتش إل. ومن شأن الانضمام إلى حركة كفاءة الطاقة أن يعزز الحوار مع الشركات المتشابهة في التفكير التي تمتلك هدفاً مشتركاً يتمثل في جعل العالم أكثر اخضراراً، ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذه المنصة». وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، ستسهم شراكتنا مع إيه بي بي في تعزيز تطوير الأجندة الخضراء المشتركة من خلال العمل معاً على توفير حلول مبتكرة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية».

وبدوره، قال «تاراك ميهتا»، رئيس «إيه بي بي موشن»: «نعرب عن ترحيبنا بانضمام مجموعة»دوتشه بوست دي إتش إل«إلى حركة كفاءة الطاقة ونثمّن التزامهم العلني. ونتطلع قدماً للشراكة معهم في مشاريع من شأنها أن تساعدنا على تبني تقنيات لها أهمية حاسمة في تحقيق مستقبل منخفض الكربون».

وفي إطار استراتيجيتها للاستدامة حتى عام 2030، وضعت «إيه بي بي» لنفسها هدفاً طموحاً يتمثل بمساعدة العملاء على خفض انبعاثاتهم الكربونية السنوية بأكثر من 100 ميغا طن بحلول العام 2030، وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية الصادرة عن 30 مليون مركبة ذات محرك احتراق. وعلى صعيد عملياتها التشغيلية، ستشكل «إيه بي بي» مثالاً يُحتذى في تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2030.

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