«اللولو» تطرح خصومات على 15 ألف منتج بمناسبة العيد

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت متاجر لولو رائدة البيع بالتجزئة في المنطقة، تدشينها عروض عيد الفطر المبارك «صفقات العيد الكبرى»، في 28 أبريل وتوفير أكثر من 15 ألف منتج من جميع الأصناف بخصومات رائعة في جميع متاجر لولو هايبر ماركت وأونلاين، وتأتي احتفالات العيد هذه المرة في كامل أناقتها وبهجتها. ونظراً لأن موسم العيد تقليدياً هو وقت التهادي والمشاركة، فقد أطلقت لولو صفقات مذهلة على أصناف متنوعة بداية من الإلكترونيات والأزياء إلى المنتجات الغذائية في المتاجر وأونلاين عبر الموقع الإلكتروني www.luluhypermarket.com للاحتفال بهذه المناسبة ولقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بصورة رائعة.

قال أشرف علي أم. أيه، المدير التنفيذي لمجموعة لولو: «يسعدنا تقديم التهنئة للجميع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ونعلن عن توفير حزم عروض مذهلة وتشكيلات متنوعة من العروض الاحتفالية، حلول الهدايا وتنظيم فعاليات تساعد المتسوقين لللاستمتاع بالأجواء الاحتفالية. وباعتيار أن هذا العيد ستكون المناسبة الأولى بعد عامين من الجانحة. الجميع يود مشاركة الفرحة وإرسال التهاني لأحبابه لهذا العيد المبارك 2022، لذلك نحن في لولو سعيدين بمشاركة الجمهور الكبير عبر توفير تشكيلات هدايا واسعة ومتميزة»



عروض متعددة



وبداية من 28 أبريل سيتم توفير أكثر من 15 ألف منتج من جميع الأصناف بخصومات رائعة في جميع متاجر لولو هايبر ماركت وأونلاين، تسلط الضوء على مختلف الاهتمامات كما التالي:

هدايا إلكترونية - يمكن للعملاء الاستفادة من العروض الرائعة على الإلكترونيات بداية من الكاميرات الرقمية إلى الساعات الذكية والهواتف والأسورة الذكية، أطقم الألعاب والهواتف اللوحية.

مهرجان الأطعمة – سيسلط قسم المأكولات الجاهزة الضوء على تشكيلة من الأطباق المفضلة لدى الجمهور مثل البرياني بأنواعه والأطباق العربية مثل الكبسة والمكبوس، السلطات العربية بالإضافة إلى التمور والمكسرات والشوكولاتة بأنواعها.

صفقات الأزياء – ستكون لولو الوجهة المفضلة للجمهور للحصول على أحدث صيحات الأزياء والتشكيلات الصيفية الرائعة هذا الموسم مع صفقات جذابة، ملبوسات تقليدية، عطور ممتازة وغيرها. كما ستكشف لولو عن مجموعة جديدة من أزياء الصيف.

مهرجان الألعاب – يشتمل مهرجان لولو للألعاب على بعض الألعاب المحبوبة والشهيرة والتي يمكن للمتسوقين شراؤها مع تغليف الهدايا مجانًا أيضًا و تقديم هدايا لصغار العائلة والأصدقاء.

عروض بطاقات ماستركارد لولو البنكية



ولتقديم عروض ذات قيمة مضافة للعملاء عند التسوق من لولو خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. دشنت لولو خصومات مذهلة بالشراكة مع ماستركارد وبعض البنوك الرائدة عبر بطاقات لولو بنك أبوظبي التجاري ماستركارد وبطاقة ماستركادر بنك الامارات دبي الوطني لولو 247 خلال الفترة مكن 26 أبريل حتى 30 أبريل 2022 على www.luluhypermarket.com.. وتسري العروض على مشتريات بقيمة 200 درهم وأكثر عبر الانترنت وتمنح العملاء خصماً يصل إلى 100 درهم. ولن يحتاج العملاء لإدخال أي رمز ترويجي عند الدفع حيث سيتم تفعيل الخصم تلقائياً.

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