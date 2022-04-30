عروض ترويجية تضفي البهجة على العيد في دبي

المصدر: دبي- البيان

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تشهد دبي خلال أيام عيد الفطر السعيد، إطلاق العديد من العروض الترويجية المميزة من مختلف العلامات التجارية، والتي تشمل مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات، بما فيها الإلكترونيات والأزياء والمجوهرات الفاخرة، إضافة إلى أفضل العروض والتخفيضات، وفرص الفوز بجوائز قيمة، ما يجعل دبي الوجهة المثالية للتسوق خلال فترة العيد.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لاحتفالات «العيد في دبي»، في ما يلي، مجموعة من أفضل العروض التي يمكن لسكان وزوار دبي الاستفادة منها خلال أيام العيد.

لعشاق الساعات أو المجوهرات أو الأكسسوارات الفاخرة، تقدم علامة دانيال ويلينغتون الكلاسيكية والخالدة، تصاميم فريدة، تناسب كافة الأذواق. وخلال فترة العيد، يقدم المتجر تخفيضات بقيمة 200 درهم عند التسوق، بما قيمته 1000 درهم، و250 درهماً عند التسوق بقيمة 1200 درهم، وأيضاً 300 درهم عند إنفاق 1500 درهم.

كما يمكن تسوق مجموعة فريدة من الساعات الفاخرة في تايم هاوس، والاستفادة من عرض شراء ساعة، والحصول على أخرى مجاناً، ويتوفر العرض على مجموعة مختارة من الساعات.

وفي داماس، يحصل المتسوق على قسيمة بقيمة 300 درهم عند التسوق بقيمة 1000 درهم، ويسري العرض على قطع مختارة من الذهب والمجوهرات الجميلة.

وفي مجوهرات الجوهرة، سيحظى المتسوقون بصندوق أو حقيبة مجوهرات مجانية، عند شراء مصوغات ذهبية بقيمة تتراوح بين 5,000 و9,999 درهماً، أو سوار أو ساعة من اللؤلؤ مجاناً عند إنفاق 10,000 درهم فأكثر. ولمشتريات المجوهرات الماسية بقيمة تتراوح بين 1,500 حتى 2,999 درهماً، يحصل المشتري على صندوق مجوهرات، أو حقيبة مجانية، وعند إنفاق 3،000 إلى 4،999 درهماً، سيحصل المتسوقون على سوار أو ساعة من اللؤلؤ مجاناً. أما المجوهرات الماسية بقيمة 5000 درهم وأكثر، فيحصل المشتري على غرام واحد من العملات الذهبية عيار 22، فيما سيزداد وزن الجوائز من العملات، مع زيادة قيمة المشتريات. كما يعفى المتسوقون من رسوم صنع المصوغات الذهبية «المصنعية»، وجميع العملات الذهبية.

وفي متاجر سامسونغ، تتوفر جميع الاحتياجات الإلكترونية، وفرصة الاستفادة من عرض استرداد نقدي يصل إلى 500 درهم على مشتريات جميع أجهزة سامسونغ الإلكترونية، التي تزيد قيمتها على 899 درهماً.

ويكافئ هارمان هاوس، بما لديه من مجموعة ضخمة من العلامات التجارية للإلكترونيات، المتسوقين بهدية خاصة عند شراء منتجات مختارة. فعند شراء هاتف Samsung S21، سيحصل المشتري على سماعة مجانية.

أما عشاق الموضة، فبإمكانهم الاستفادة من عرض هوليستر، وتوفير 100 درهم مع كل عملية شراء بقيمة 500 درهم فأكثر.

ويقدم جيوردانو، فرصة تسوق كل جديد من ملابس وأكسسوارات الرجال والنساء والأطفال، والاختيار من بين العروض الخاصة على مجموعة مختارة، ومنها عرض شراء قطعة والحصول على الأخرى مجاناً.

ويتيح متجر بايليس للمتسوقين، فرصة التوفير خلال «العيد في دبي»، من خلال عرض خاص على الأحذية، فعند شراء أي زوج أحذية، يمكن الحصول على الآخر مجاناً.

للباحثين عن الأدوات المطبخية، يمكنهم الاستفادة من عرض سمبلي كيتشن، الذي يشمل شراء قطعة والحصول على الأخرى مجاناً، وذلك على مجموعة مختارة من المنتجات.

أما متجر Faces، فيقدم أحدث منتجات التجميل الحصرية والمختارة بعناية، مع عرض شراء منتج والحصول على الآخر مجاناً، وذلك على مجموعة مختارة. كما يمكن الاستفادة من عروض خاصة أخرى، وبالتالي، الحصول على هدايا رائعة عند التسوق من مجموعة من المنتجات المختارة.

ويمكنكم الاستمتاع بكل هذه العروض وأكثر، في مختلف وجهات التسوق في مدينة دبي، لقضاء أمتع الأوقات مع العائلة والأصدقاء في عيد الفطر المبارك.

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