166 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2022 بنمو 29.4%

المصدر: دبي- البيان

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حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2022، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 166 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 128.3 مليون دولار كما في 31 مارس 2021 محققة نمواً بنسبة 29.4%، وجاءت هذه النتائج لتثبت متانة الوضع المالي للمجموعة وجودة أصولها، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.2 مليارات دولار أمريكي ونسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 16.5% وهي اعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

وقد أظهرت التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 5% بنهاية الربع الأول من العام 2022 لتصل إلى 35.2 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 33.5 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، وجاء هذا النمو تماشياً مع استراتيجية البنك في التوسع من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة مع المحافظة على جودة الأصول، في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 47.3 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2022 مقارنة مع 45.8 مليار دولار أمريكي بنهاية 31 مارس 2021 وبنسبة نمو بلغت 3%، ويمثل ارتفاع الودائع في معظم المناطق التي يتواجد فيها البنك استمراراً لاستراتيجيته في توسيع قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة.

وصرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: إن النتائج الإيجابية التي حققها البنك في الربع الأول من العام الحالي تعكس قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق النمو المستدام ومواكبة التطورات والتغيرات في المنطقة والعالم، كما أكد على استمرار البنك بالمحافظة على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية ومتانة مركزه المالي، وأضاف المصري إن البنك يعمل باستمرار على استغلال الفرص المتاحة والكامنة في مناطق تواجده المختلفة.

ومن جهتها أوضحت الأنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – بأن أرباح مجموعة البنك العربي جاءت نتيجة النهوض بالأداء التشغيلي المدعوم بميزانية متينة وقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي، حيث تمكنت المجموعة من التعامل مع العديد من التحديات والاستمرار بالأداء المميز والذي انعكس من خلال النمو بودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية بالإضافة إلى تخفيض كلفة المخاطر، كما أشارت إلى أن البنك حقق نمواً في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وبنسبة 6.3%، كما استمر البنك بالاحتفاظ بنسب سيولة متينة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.3%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.

وأكدت الصادق على استمرار البنك في الحفاظ على معدلات سيولة مرتفعة مما يسهم في دعم خطط النمو والتطور المستقبلية، وتعزيز مكانته في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى التوسع في طرح المنتجات والحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال المجموعة والارتقاء بتجربة عملاء مميزة.

وختاماً أكد السيد صبيح المصري على استمرار البنك في إيجاد فرص جديدة لتحقيق النمو على جميع الأصعدة وعلى مواصلة البنك تحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه والعمل جنباً إلى جنب مع عملائه والمجتمعات التي يتواجد ضمنها.

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