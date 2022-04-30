"&e" و"جي 42" ينجزان دمج مراكز بياناتهم في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة "&e - اتصالات سابقاً" ومجموعة "جي 42" إنجاز عملية دمج مراكز البيانات الخاصة بهم في الإمارات.

وأضافت المجموعة في افصاح لسوق أبوظبي للاوراق المالية، ان الدمج سيكون ضمن مشروع مشترك جديد يعمل تحت مظلة شركة "خزنة داتا سنترز" بملكية 40% لمجموعة “&e” و60% لمجموعة "جي 42".

وبحسب الافصاح، ستعتمد "&e" المعالجة المحاسبية للمشروع المشترك بتطبيق طريقة حقوق الملكية المحاسبية باحتساب حصة المجموعة من صافي الربح المشترك.

وسيتم اقتطاع مراكز البيانات من القوائم المالية الموحدة للمجموعة علي الفور.

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