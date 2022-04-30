14 % زيادة الإنفاق في متاجر التجزئة بالإمارات خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت أمس «ماجد الفطيم»، شركة تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أحدث نسخة من تقريرها الفصلي «حالة قطاع تجارة التجزئة في الإمارات». ويشير التقرير إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين في متاجر التجزئة في الربع الأول 2022 في الإمارات بنسبة 14 %، ما يعكس استمراراً في تعافي اقتصاد الدولة بعد مرحلة الوباء. وتشير أحدث مجموعة من البيانات إلى عودة المرونة والثقة والاستقرار بالتزامن مع نمو تجاوز معدل ما قبل الجائحة. وقد عبّر 89% من المشاركين في استطلاع أجراه مختبر السعادة التابع لشركة ماجد الفطيم عن تفاؤلهم. وتوقّع الاستبيان ذاته زيادة في الإنفاق على المواد الغذائية والمشروبات خلال شهر رمضان، وتصدُّر البقالة قائمة النفقات المتزايدة المتوقعة للأسر.

ويُتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.9% هذا العام نتيجة إنفاق المستهلكين وزيادة أعداد السياح. كما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد ككلّ بنسبة 6.2% عام 2022. وتضاعف الإنفاق في متاجر التجزئة عبر الإنترنت 3 مرات في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2019، ولا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات والهايبر ماركت /‏‏ السوبر ماركت. وشكّلت التجارة الإلكترونية نسبة 11% من إجمالي إنفاق التجزئة خلال الربع الأول، مقارنةً بنسبة 5% قبل الوباء.

إيرادات فندقية

وشهدت فنادق الإمارات طلباً لافتاً من أكتوبر إلى مارس وتحسناً في الأداء اليومي والإيرادات لكل غرفة متوفرة، ويعود ذلك جزئياً إلى نجاح إكسبو 2020 دبي. كما سجلت أعلى معدل إشغال في العالم لأربعة أسابيع متتالية في فبراير ومارس، حيث بلغت نسبة إشغالها 85% في منتصف مارس.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن النمو المتوقع عام 2022 سيدعمه تركيز الحكومة المتواصل على إدارة الوباء وإطلاقها مجموعة من المبادرات الداعمة للنمو. وأدى قرار اعتماد أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي. كما ساهمت الإصلاحات الحكومية التي تعزز تطوير الأعمال إلى حد كبير في نمو القطاع الخاص. وشمل ذلك قانوناً جديداً يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات، مما عزز الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجّل 20.7 مليار دولار عام 2021، بزيادة نسبتها 4% مقارنةً بالعام السابق.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة:»الركائز الأساسية للاقتصاد متينة حسب ما تشير إليه البيانات. كما تتكيف الصناعات والقطاعات والشركات تكيّفت بسرعة مع أساليب العمل الجديدة، مما أدى إلى بروز توجّهات وطلبات جديدة للمستهلكين قائمة على الابتكار. والمؤشرات التي لمسناها خلال الأشهر الثلاثة الماضية مشجّعة وستتجه باقتصاد الإمارات إلى مستويات أعلى".

وتوسعت معظم قطاعات اقتصاد التجزئة خلال الربع الأول مع نموّ الفئات العامة لقطاع التجزئة، بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والصيدلة والصحة والفنادق والسوق الحرة والإلكترونيات والمفروشات المنزلية، بنسبة 19%. كما ارتفع الإنفاق في الهايبر ماركت والسوبر ماركت بنسبة 10% في الربع الأول من يناير إلى مارس 2019 وشكّل 24% من نمو الإنفاق في متاجر التجزئة. وزادت مبيعات الألبسة في الربع الأول بنسبة 15% مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقةتوسع سوق العقارات

أشار التقرير إلى أن سوق العقارات في الإمارات سيتوسّع، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات في دبي إلى 16.4 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) في فبراير، بزيادة نسبتها 124% مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2021. كما تمّ تسجيل أكثر من 6300 معاملة خلال هذا الشهر، بزيادة 70% عن العام السابق.

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