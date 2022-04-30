حيازة «المركزي» من الذهب ترتفع 19% بنهاية فبراير

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية إلى 12.476 مليار درهم بنهاية فبراير، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 19% أو ما يعادل 1.99 مليار درهم مقارنة بنحو 10.48 مليارات درهم في فبراير 2021.

وأظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن رصيد المعدن الأصفر زاد على أساس شهري بنسبة 6.3% مقارنة بنحو 11.733 مليار درهم في يناير الماضي.

في سياق آخر، كشف المركزي عن ارتفاع الودائع الادخارية في القطاع المصرفي إلى 245.96 ملياراً في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.1% أو ما يعادل 2.66 مليار درهم مقابل 243.3 مليار درهم في يناير الماضي، وانخفضت الودائع تحت الطلب إلى 866.65 مليار درهم في فبراير الماضي، مقابل 868.2 مليار درهم في يناير السابق عليه.

ارتفعت الودائع لأجل إلى 517.33 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس شهري 1.03% أو ما يعادل 5.29 مليارات درهم مقابل 512.04 مليار درهم في يناير السابق عليه.

واستقر عدد فروع البنوك الوطنية عند 512 فرعاً في نهاية فبراير وهو نفس العدد في يناير، مقابل 513 فرعاً في ديسمبر ونوفمبر 2021، ووصل عدد مكاتب الدفع إلى 20 مكتباً، فيما ظل عدد فروع البنوك الأجنبية ثابتاً عند 27 فرعاً موزعة على 37 بنكاً.

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