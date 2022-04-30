10000 متخصص في المؤتمر العالمي للمرافق بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، يجمع المؤتمر العالمي للمرافق أبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع لتعزيز الجهود الرامية إلى بناء مستقبل مستدام لإمدادات الطاقة والمياه على مستوى العالم، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويستقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 10 آلاف متخصص في قطاع المرافق، و120 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على الإجراءات الاستباقية الرامية إلى رقمنة أنظمة الطاقة والمياه، والحد من الانبعاثات واستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد، كما يجمع المؤتمر ما يزيد على 200 متحدث من المتخصصين في قطاع المرافق وأكثر من ألف من ممثلي الجهات المشاركة في المؤتمر الذي يستضيف أكثر من 50 جلسة نقاشية استراتيجية وفنية. وتتضمن قائمة المتحدثين المشاركين في الجلسات الوزارية معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وبليندا بالوكو، وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا، وبرويز شهبازوف، وزير الطاقة في أذربيجان، ودوسكول بكمورزايف، وزير الطاقة في قيرغيزستان، ودالر جمعة، وزير الطاقة والموارد المائية بطاجيكستان، وأبوبكر عليو، وزير الكهرباء بنيجيريا، وصودا زيمو، وزير طاقة زيمبابوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز