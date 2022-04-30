حيازة «المركزي» من الذهب ترتفع %19 بنهاية فبراير

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- صادقت الجمعية العمومية لشركة «عنان للاستثمار القابضة» على مقترح مجلس الإدارة بخصوص تأجيل توزيع أرباح على مساهمي الشركة للسنة المالية 2019، وترحيل توزيع الأرباح غير الموزعة عن السنة المالية 2018، والموافقة على تعيين استشاري متخصص لدراسة المعوقات التي تواجه الشركة والشركات التابعة لها ومشروع واحة الزاوية لإبداء الرأي في الحلول اللازمة وآلية الخروج من المعوقات، والموافقة على زيادة رأس المال بتحويل ديون بقيمة 300 مليون درهم على أن يصبح رأس المال بعد الزيادة 2.613 مليار درهم بدلاً من 2.312 مليار درهم.

- وافقت الجمعية العمومية لشركة «بلدكو» على عدم توزيع أرباح على المساهمين سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة، والموافقة على بيع بعض الأصول المتهالكة لدى الشركة وتقدر قيمتها بـ 41 مليار درهم بنسبة 13.6% من رأس المال، فيما وافقت الجمعية على استمرارية الشركة في مباشرة أعمالها.

- ارتفعت أرباح شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» إلى 16.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 7.07 ملايين درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

- خسرت شركة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» نحو 17.5 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 1.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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