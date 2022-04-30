موانئ أبوظبي تتعاقد مع ائتلاف شركات أردنية لتطوير مخطط مرسى زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعاقدت مجموعة موانئ أبوظبي مع ائتلاف من شركات أردنية يضم شركة دار العمران ومجموعة ميسم، بهدف تطوير المخطط الرئيسي لمشروع مرسى زايد في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وسيقوم ائتلاف الشركات الأردنية الهندسية بتطوير المخطط الرئيسي لمشروع مرسى زايد، الذي يمتد على مساحة 3.2 ملايين متر مربع، ويضم مناطق سكنية، ومتاجر تجزئة، ومرافق للمأكولات والمشروبات، ومساحات مخصصة للأنشطة التجارية والمكاتب، وفندق، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية.

ياتي ذلك في أعقاب توقيع مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من الاتفاقيات مع شركة تطوير العقبة في عام 2021 بهدف تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في العقبة بما يعزز مكانة المدينة. وأكد عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي - قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة - مجموعة موانئ أبوظبي، حرص المجموعة على تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركات المحلية، وهو ما تجسد بوضوح في تعاقدها مع ائتلاف يضم شركات أردنية رائدة.

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