الإمارات الأولى بالعلامة الكاملة في 4 مؤشرات اقتصادية عالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول العالم ونالت العلامة الكاملة في: «استجابة الحكومة للتغيير»، و«دعم الحكومة لريادة الأعمال»، و«تمويل المشروعات المُجازفة»، و«اللامركزية المالية»، وهي أربعة مؤشرات فرعية ضمن «مؤشر جودة الصفوة 2022» الصادر أمس.

ويصدُر «مؤشر جودة الصفوة» بصفة سنوية عن «جامعة سانت غالن» السويسرية المُتخصصة في الاقتصاد، بالمشاركة مع «جامعة الإدارة في سنغافورة»، «مؤسسة خلق القيمة» ومقرها مدينة «سانت غالن» السويسرية، وشركاء أكاديميين دوليين كثيرين.

وبالإضافة إلى المؤشرات الفرعية الأربعة، نالت الإمارات الصدارة العالمية في 3 مؤشرات فرعية، لكن من دون تحقيق العلامة الكاملة، وهي: «قدرة سكان الدولة على الدخول إلى شبكة الإنترنت بسهولة»، حيث حققت الإمارات في هذا المؤشر 85,6%، «نسبة الإنفاق الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي»، حيث بلغت النسبة 74,4%، و«مُعدل تطعيم السكان باللقاحات المُضادة لجائحة كوفيد-19»، وبلغ 96.3%.

ونالت الإمارات عدة مراكز عالمية مُتقدمة على مؤشرات فرعية أخرى ضمن المؤشر العام، فقد فازت بالمركز الثاني في مؤشرين هما «التغيير الخلاق» بنسبة 81,7%، و«قيمة العمالة» بنسبة 74.6%. وجاءت في المركز الرابع عالميا في مؤشر «وفرة رأس المال المُجازف» بنسبة 99,8%. وفازت الإمارات بالمركز الخامس عالمياً في مؤشر «العولمة الاقتصادية» بنسبة 91.8%.

وفيما يخص المؤشر العام، فقد نالت الإمارات المركز الأول عربياً والــ 20 عالمياً في مساهمة النُخبة في تقدم المُجتمع برصيد 59,7 من أصل 100 درجة. وتفوقت الدولة في المؤشر العام على كلٍ من الولايات المُتحدة الأمريكية، فرنسا، لوكسمبورغ، روسيا، الصين، والهند. واحتفظت سنغافورة للعام الثالث على التوالي بصدارة المؤشر برصيد 68,7 درجة، فيما حلت سويسرا ثانية وأستراليا ثالثة.

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