الأسواق تضيف 225 ملياراً لرأسمالها في أبريل

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 225 مليار درهم لرأسمالها السوقي في تداولات أبريل الماضي، معززة بسهم «ديوا» البالغة قيمته مع الإدراج 124 مليار درهم، إلى جانب حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين بفضل قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح ربعية قوية.

وصعد سوق دبي بنسبة 5.47%، وهي أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ نوفمبر الماضي، ليغلق عند 3719.63 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 0.9% إلى 10041 نقطة، مع نمو أسهم القطاع المالي والعقاري مقابل انخفاض البنوك والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 56.3 مليار درهم، منها 44.5 ملياراً في أبوظبي، و11.9 ملياراً في دبي، وجرى التداول على 13.3 مليار سهم، موزعة بواقع 8.4 مليارات في أبوظبي، و4.86 مليارات في دبي عبر تنفيذ 393 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان»، إن سوق دبي واصل أداءه الإيجابي مع استمرار الأساسيات القوية للسوق والتفاؤل بالإدراجات السابقة والمتوقعة في الفترة المقبلة، إضافة إلى محافظة أسعار النفط على مستويات جيدة، إلى جانب إعلان العديد من الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قوية للربع الأول.

ووفق رصد «البيان»، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 2.06 مليار درهم، بينما في دبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 47.11 مليون درهم. وعزز صعود سوق دبي ارتفاع سهم «ديوا» 14.11% منذ إدراجه في 12 أبريل الماضي، إضافة إلى نمو «دبي الإسلامي» 4.5% و«الإمارات دبي الوطني» 1.6% . بينما دعم ارتفاع سوق العاصمة نمو «العالمية القابضة» 15.93% و«ملتيبلاي» 15.24% و«فيرتغلوب» 11.18% و«أبوظبي الإسلامي» 0.34%.

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