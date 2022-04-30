«موشنجيت دبي» تقدّم عروضاً خاصة بالعيد

المصدر: دبي - البيان

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تعد إجازة عيد الفطر الطويلة المنتظرة، الوقت الأمثل لقضاء وقت رائع ومشاهدة عرض حيّ جديد في موشنجيت دبي. ويتزين أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط بديكورات العيد ويطلق عرضه الجديد الخاص «جوك بوكس إيفولوشن» في مسرح هوليوود يوم 2 مايو. وبوسع الزوار الاستمتاع بعروض الرقص الشيقة على أجمل الألحان المحبوبة من الخمسينيات وحتى أشهر الأغاني المعاصرة، كما يمكنهم التوجه لحضور عرض حافل بالذكريات الجميلة في مسرح هوليوود، الذي يقدّم مرتين يومياً حتى نهاية إجازة العيد.

ويجد الضيوف أنفسهم في قلب أحداث أفلامهم المفضلة من هوليوود ليعيشوا تجربة غامرة في أيّ من المناطق الخمسة بالمتنزه الترفيهي، والتي صمم كل منها بشكل مستوحى من أحد الأعمال الشهيرة والاستوديوهات الناجحة مثل «ليونزجيت» و«كولومبيا بكتشرز» و«قرية السنافر» و«دريم ووركس». وتقدم موشنجيت دبي لمحبي الإثارة لعبتين حققتا الأرقام القياسية في دبي، وهما أول أفعوانيات جون ويك في العالم: جون ويك أوبن كونتراكت، وأسرع أفعوانية للسيارات الدوارة في العالم: ناو يو سي مي: هاي رولر، بمنطقة «ليونزجيت».

وتتوفر الإثارة العالية مع لعبة كابيتول بوليت ترين المستوحاة من فيلم هانغر غيمز ويمكن تجربة بانيم أرييل تاور رباعية الأبعاد. ويمكن لمحبي أفلام «مدغشقر» و«شريك» و«كونغ فو باندا» و«هاو تو ترين يور دراغون» التوجه إلى منطقة دريم ووركس. ويمكن لمحبي السنافر التوجه إلى قرية السنافر الملونة والاستمتاع بالألعاب فيها مثل لعبة وودلاند بلاي بارك، فيما يستطيع الضيوف الصغار الاستمتاع بلعبة سمرف بيري فاكتوري وبابا سمرف أو ركوب سمرف فيليج إكسبريس المدهش. وتفتح موشنجيت دبي أبوابها من الساعة 12 ظهراً إلى 9 ليلاً خلال إجازة عيد الفطر.

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