اتفاقية لإقامة أول فندق «بارك ريجيس برنس» بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت شركة «ستاي ويل» القابضة، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال إدارة الفنادق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإحدى الشركات التابعة لشركة سيبو برنس اليابانية العالمية للفنادق، اتفاقية لإقامة أول فندق تحت العلامة التجارية بارك ريجيس بدبي وهو فندق بارك ريجيس برنس جزر ديرة. ويعتبر هذا الفندق الجديد إضافة مهمة لمجموعة فنادق الشركة في الإمارات مع الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية الجديدة. وسيتم افتتاح الفندق أوائل 2023.

وتعتبر بارك ريجيس برنس، تطوراً كبيراً للعلامة التجارية بارك ريجيس للفنادق والتي أطلقت لأول مرة في 2006. ومع الوصف الذي يعبّر عن الفندق الجديد «أكثر الفنادق دراسة حول العالم»، يعتبر فندق بارك ريجيس برنس أحدث ما تقدمه الشركة من علامات تجارية مميزة.

ويعتبر فندق بارك ريجيس برنس في جزر ديرة أحد الفنادق الثلاثة الوحيدة الموجودة في جزر ديرة مما يقدم للنزلاء الفرصة للاستمتاع بالشاطئ. ويوجد بالفندق أحدث المرافق لإجراء أنشطة الأعمال والتمتع بوسائل الترفيه المختلفة وكذلك العديد من الخيارات لتناول الأطعمة والمشروبات بما في ذلك مطعمان ومقهى على حمام السباحة وكذلك استراحة وصالة ألعاب وسبا وموقف للسيارات. ويطل الفندق مباشرة على الخليج العربي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز