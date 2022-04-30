«ذي أوت نت» يُطلق كبسولة معاد تصنيعها مع «بالمر//هاردينغ»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن موقع «ذي أوت نت» The Outnet، وهو متجر لبيع الأزياء الفاخرة بالتجزئة على الإنترنت، إطلاق كبسولة مؤخراً مع العلامة التجارية البريطانية بالمر/‏‏/‏‏ هاردينغ. وتأسست العلامة في العام 2012 على يد كلّ من «ليفي بالمر» و«ماثيو هاردينغ»، وهي علامة معروفة عالميًا بتصميم القمصان. يعمل المؤسِّسان على تجربة تقنيات مبتكرة لقصّ القماش ولفّه، والتي اكتسباها من خبرتهما في التصميم. فهما يُصمّمان مجموعات مرغوبة تُحدّد التوجّهات العالميّة وترتقي باستمرار بفكرة ما يمكن أن يكون عليه القميص، مع إيلاء تركيز كبير على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وتضمّ الكبسولة 27 تصميماً لصالح موقع «ذي اوت نت» وتمّ تصنيعها بأنماط أيقونية خاصة بالعلامة وأعيد ابتكارها بواسطة أقمشة مستوحاة من الأرشيف، مع ثلاث قطع متوفّرة حصريًا على الموقع.

وقالت ليفي بالمر، الشريكة المؤسسة لعلامة بالمر/‏‏/‏‏ هاردينغ: شكَّل العمل مع موقع The Outnet لإيجاد طريقة مبتكرة ومستدامة في التصميم، مشروعًا مشوّقًا. باستخدام المواد الفائضة من المجموعات السابقة فقط، استطعنا إعادة ابتكار العديد من القطع الأيقونية من أرشيفنا وإضفاء لمسة من الحداثة من خلال مجموعات الألوان والأقمشة الحصرية. وقالت جورجينا كولتر، مديرة المشتريات لدى الموقع: العمل مع بالمر/‏‏/‏‏ هاردينغ على هذه المجموعة المعاد تصنيعها أمر مشوّق للغاية، عبر استخدام أقمشة مستوحاة من الأرشيف لابتكار تصاميم جديدة والتي تمّ ابتكار البعض منها حصريًا لموقع The Outnet. تجسِّد هذه الكبسولة اللمسة المبتكرة التي تضفيها العلامة على القمصان وكذلك قيمها لناحية دعم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. نحن فخورون بدعم منظومة أزياء أكثرَ دائرية من خلال استخدام الأقمشة الفائضة في هذه المجموعة المميّزة.

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