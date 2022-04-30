«دانوب» تستضيف برنامج الإفطارالأكبر لـ4000 شخص

المصدر: دبي - البيان

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اجتمع أكثر من 4000 شخص، من ضمنهم موظفون وغير موظفين وممثلو مجموعة دانوب، مؤخراً على مائدة الإفطار في 14 موقعاً مُختلفاً في دولة الإمارات ليكون ذلك البرنامج الأكبر من نوعه تحت إشراف مجموعة شركات. وتم تقديم 10000 وجبة للعاملين خلال شهر رمضان المبارك.

ونظمت مجموعة دانوب، إحدى أكبر مجموعات الأعمال المتنوعة في الإمارات، هذه التجمعات المتعددة عبر إمارات الدولة، كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). انضم أشخاص من خلفيات ثقافية متنوعة - بما في ذلك غير المسلمين إلى التجمع للاحتفال بشهر رمضان، حيث دعا المسلمون أصدقاءهم غير المسلمين لمشاركتهم مائدة الإفطار في أكبر مبادرة من قِبل القطاع خاص في الإمارات.

وقال رزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجموعة دانوب: لا يكتمل رمضان دون مشاركة طعامنا مع غيرنا، ومبدأ المشاركة من المبادئ التي يُعلمنا إياها شهر رمضان المبارك. لذلك قمنا بتنظيم موائد الإفطار هذه لنتذكر معًا هذه المبادئ. وأضاف: الإسلام هو دين التسامح والتآخي ورسالة تعبر كل الثقافات. وقد أردنا أن نوصل هذه الرسالة عبر هذه المبادرة.

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