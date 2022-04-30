القرية العالمية تحتفل بالعيد بمنظومة من الفرح

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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حرصت القرية العالمية على تمديد موسمها الحالي حتى 7 مايو 2022، في إضافة جديدة تعزز تميز القرية وتتيح المجال أمام ضيوفها للاستمتاع بعيد الفطر السعيد في جو مفعم بالفعاليات المتنوعة التي تنتشر في كافة أرجائها بعد أجواء رمضانية رائعة طوال رمضان الفضيل.

وعلاوة على منظومة الفرح التي تنتشر في أرجاء القرية يمكن التعرف على ثقافات وتقاليد وفنون العديد من شعوب العالم عبر أجنحة الدول المشاركة في هذه الموسم، وتستقبل ضيوفها يومياً حتى 7 مايو ابتداءً من 6 مساءً حتى 2 صباحاً، ويتخلل ذلك عروض الألعاب النارية التي تنطلق عند الساعة 9 مساءً خلال عطلات نهاية الأسبوع.

تتزين أجنحة القرية العالمية وأروقتها ووجهاتها الترفيهية بالأضواء والزينة والفوانيس التي تعكس الأجواء الرمضانية خلال الشهر الفضيل الذي نعيش أواخر أيامه، ووفرت الأجنحة تشكيلاتٍ متنوعة من هدايا رمضان وهدايا العيد للعائلات والأفراد، إلى جانب مختلف المنتجات التي تحتاج إليها العائلة خلال شهر رمضان. وقدمت المطاعم والأكشاك المشاركة في الموسم الحالي قائمة من الأطعمة والمشروبات التي تضم ما يقارب من 500 صنف من المأكولات والمشروبات والحلويات، وسط أضواء وزينة خاصة تنفرد بها كل دولة لترسخ منظمة القرية العالمية في جمع روائع العالم في مكان واحد، ويمكن التعرف على عادات وتقاليد الشعوب في الاحتفال بطقوس الشهر الفضيل.

إشادة كبيرة

وأكد بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، أنه انطلاقاً من الحرص على توفير منظومة فريدة من البهجة والفرح في القرية العالمية تم إعلان قرار التمديد حتى 7 مايو، وهو الأمر الذي قوبل بإشادة كبيرة من الضيوف وترجمته أرقام وإحصائيات إقبال الضيوف على زيارة القرية العالمية، لافتاً إلى أن الضيوف استمتعوا بفرصة المشاركة في العادات والتقاليد الرمضانية الأصيلة بما في ذلك تناول الطعام على مائدة الإفطار والسحور في «مجلس العالم»، الذي افتتِح الموسم الماضي وتحوّل بشكلٍ سريعٍ ولافت إلى واحدة من أكثر الوجهات المفضلة لدى الضيوف، حيث يجمع بين مفهومي الأصالة والذوق المعاصر، ويوفر للضيوف أجواءً استثنائية وتجارب رائعة مع مساحةٍ أكبر وعدد طاولاتٍ أكثر.

مساحات خاصة للأطفال

وأكد أنوهي الحرص على توفير مساحات خاصة للأطفال وتقديم الحكواتي يومياً الذي أسعد الضيوف من مختلف الأعمار والجنسيات، كذلك استمتع ضيوف بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تجسد الأجواء الرمضانية مثل مدفع الإفطار (الموجود بالقرب من مجلس العالم)، والذي يتم إطلاقه عند غروب الشمس خلال أيام الشهر الفضيل. كما استمتع الضيوف بمجموعةٍ واسعة من المأكولات الشهية في جميع أنحاء القرية العالمية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من خيارات الألعاب اللوحية مثل طاولة الزهر، والشطرنج، وورق اللعب وغيرها.

ووفرت القرية العالمية لضيوفها وعائلاتهم وأصدقائهم خيارات التسوق والترفيه التي تناسب مختلف الأعمار، كما وفرت منطقة الألعاب وجهة مفضلة للجميع في ظل أجواء من البهجة والفرحة بعد الإفطار. وشهد «مجلس العالم» والذي قدمته القرية العالمية لضيوفها على رأس أجندتها في شهر رمضان، إقبالاً من الضيوف منذ بداية الشهر الكريم. واستمتع الضيوف بمشاهدة باقة من فناني الأداء الحيّ في العزف على العود، والناي، والقانون، وعرض التنورة المصرية، وفقرات الحكواتي والمسحراتي التراثية والتقليدية الفريدة، وتم تيسير حجز الطاولات في المجلس عبر تطبيق القرية العالمية، أو موقعها الإلكتروني.

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