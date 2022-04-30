إشغال كامل لفنادق الفجيرة خلال إجازة العيد

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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كشف مدراء فنادق بإمارة الفجيرة عن ارتفاع نسبة إشغال منشآتهم الفندقية خلال أيام عيد الفطر المبارك لتتجاوز 90 % وحتى 100%، في ظل الزيادة الكبيرة بالطلب بسبب طول إجازة العيد التي تمتد حتى 9 أيام.

وتوقع مديرو الفنادق أن يكون الإشغال كاملاً خاصة في اليومين الثاني والثالث للعيد. وأكدوا أن ما تزخر به الإمارة من مقومات طبيعية ساحرة من شواطئ وجبال وموارد تاريخية من قلاع وحصون، تجعلها وجهة مهمة للسياحة الداخلية.

وقال خالد برية مدير عام فندق كونكورد الفجيرة إن نسبة إشغال الفندق بلغت خلال العيد 98 %، مشيراً إلى أن النسبة مرشحة للزيادة لتصل إلى 100 % خاصة أن إجازة عيد الفطر طويلة، لافتاً إلى أن الفندق يقدم عروضاً خاصة وخصومات على الطعام مع ميزة تسجيل الخروج المتأخر للنزلاء.

وأوضح أن الفجيرة تتميز بطبيعة متفردة تجعلها مقصداً بارزاً للسياحة الداخلية خاصة في ظل توفر البنية التحتية المتطورة.

سياحة داخلية وخارجية

وأكد أشرف حلمي مدير منتجع ميرامار العقة، من جانبه أن نسبة إشغال الفندق تتجاوز 90%، وسترتفع ابتداء من ثاني أيام العيد لتصل إلى 100%، مؤكداً أن 70% من النزلاء من المقيمين في الدولة و30% من الخارج.

وأشار إلى أن الفندق يحرص على إبراز مظاهر الاحتفال بأيام العيد لنشر الفرحة والبهجة بين نزلاء الفندق وفق الإجراءات الاحترازية الضرورية لتأمين السلامة للجميع.

وقال صلاح الحمد، نائب مدير منتجع «مريديان العقة» إن نسبة إشغال الفندق خلال إجازة عيد الفطر المبارك تقارب الـ 100 %، بعد أن استقبل الفندق حجوزات متواصلة طوال أيام الأسبوع الماضي، ارتفعت على أثرها نسبة الإشغال لتؤكد على الانتعاش المتزايد للقطاع الفندقي بالإمارة.

وأشار إلى أن الفندق سينظم مهرجان الطفل احتفالاً ببهجة العيد ولرسم البسمة على وجوه الصغار، على أن يكون ذلك ضمن التدابير الوقائية اللازمة. ويرى الحمد أن المقومات السياحية لإمارة الفجيرة تجعل منها خياراً مفضلاً للسياحة الداخلية، كما أن طول أيام إجازة العيد ساهم في زيادة الإقبال على الإمارة، ودفع الكثيرين لزيارة المنطقة من أجل الاستمتاع بالشواطئ الممتدة على خليج عمان والحدائق ومراكز التسوق، خاصة وان منطقة العقة تتميز بسحرها وهدوئها.

بدوره، أوضح رفيق أبو الفضل مدير فندق رويال ام الفجيرة وابتاون للشقق الفندقية إلى ارتفاع نسبة إشغال الفندق حالياً إلى 90% ومن المتوقع أن ترتفع النسبة ليصل الإشغال كاملاً ثاني وثالث أيام العيد.

وأكد أن الفجيرة تعد وجهة رئيسية للسياحة الداخلية خلال الاجازات والعطلات الرسمية، بحكم ما تتمتع به من مقومات سياحية رائعة، وتنوع المنتج السياحي من شواطئ بحرية وحدائق ومراكز تسوق وطبيعة جبلية وعناصر تراثية وتاريخية.

وأشار إلى أن الفندق يقدم أصنافاً متنوعة من الطعام تتوافق مع أذواق النزلاء باختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم، فضلاً عن تقديم برامج ترفيهية للأطفال، وفق التدابير الاحترازية ومعايير السلامة الضرورية.

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