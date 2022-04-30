عطلة «الفطر» الطويلة ترفع إشغالات فنادق دبي وأبوظبي لمستويات قياسية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أكد مديرو ومسؤولو ﻓﻨﺎدق بدبي وأبوظبي استطلعت «البيان» آراءهم، أن معدلات الإشغال الفندقي من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من قبل العائلات والمقيمين بالدولة ومن خارجها، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل طول عطلة عيد الفطر السعيد وتوفر خيارات متنوعة ومنتج سياحي راقٍ، إلى جانب ما تقدمه الفنادق بمختلف فئاتها من عروض خاصة. وتوقع مسؤولو الفنادق أن تصل نسب الإشغال إلى 100% في الكثير من الفنادق خاصة الشاطئية والواقعة بالقرب من المراكز التجارية.

عروض ترويجية

وتوقع ديفيد لانس، المدير العام لماريوت الفرسان أبوظبي، نسباً قياسية للإشغال خلال عطلة العيد، بفضل العروض الترويجية والأنشطة المقدمة في الفندق، والتي تحظى بدعم من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، مما يساهم في تحفيز الحركة السياحية في الإمارة من جميع أنحاء العالم ومن سوق دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف لانس أن الفندق يطلق خلال العيد بعض العروض الخاصة التي تشمل باقات للضيوف الذين يخططون لقضاء بضعة أيام، منها الدخول إلى حدائق ياس ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي.

إشغال كامل

وقال مايكل كوث، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى فندق قصر الإمارات، إنه من المتوقع أن يشهد الفندق إشغالاً كاملاً للفندق خلال عطلة عيد الفطر الطويلة مع توافر العديد من العروض والباقات، مشيراً إلى أن عطلة العيد هذا العام ستكون مختلفة جداً، لا سيما بعد عامين من القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

فعاليات وأنشطة

من جهته، قال أميت أرورا، الرئيس التنفيذي للعمليات في فندق إرث أبوظبي، إنه في ظل انحسار القيود المفروضة من المتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً خلال فترة عيد الفطر وهو ما يعني عودة معدلات الإشغال إلى سابق عهدها في المواسم والأعياد، مشيراً إلى أن العاصمة أبوظبي تشهد العديد من الفعاليات التي ستسهم في جذب السياحة الداخلية والخارجية. وذكر أن الفندق تلقى مستوى مرتفعاً من الحجوزات للعائلات لفترة عيد الفطر مع طرح العديد من العروض التي تشمل أسعار الإقامة وخصومات بنسبة 15% على المأكولات والمشروبات، وتسجيل الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة.

أداء استثنائي

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن التوقعات ترجح أن تشهد عطلة عيد الفطرالطويلة أداء استثنائياً في القطاع الفندقي، مشيراً إلى الارتفاع الكبير للحجوزات المؤكدة مع استعداد الفنادق بعروض وخصومات جيدة لجذب شريحة أكبر من النزلاء.

ارتفاع قياسي

وتوقع محسن الشيمي، مدير إدارة المبيعات الحكومية الإقليمي لفنادق سانت ريجيس أبوظبي أن تصل نسب إشغال الفنادق خلال عطلة العيد لأكثر من 95% في المتوسط على أن تكون كاملة العدد وبنسبة إشغالات 100% في الفنادق الشاطئية والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والجنسيات العربية إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الأسعار التنافسية للغرف والمطاعم.

حجوزات أولية

وأكد محمود السويفي، مدير المبيعات الحكومية لفنادق ريكسوس في أبوظبي، أن عطلة العيد الطويلة ستسهم في زيادة كبيرة بنسب الإشغال لتعويض فترة الهدوء فيما يتعلق بالإقامة في الفنادق خلال شهر رمضان، متوقعاً أن ترتفع نسب الإشغال إلى 95% في المتوسط وتصل إلى 100% في الفنادق المطلة على البحر والواقعة بالقرب من مراكز التسوق الرئيسية. وأضاف أن مؤشرات الحجوزات الأولية تظهر استمرار حالة النشاط بعد انتهاء العطلة.

موسم مزدحم

وتوقعت بانة طوقان، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق روزوود أبوظبي فترة مزدحمة خلال عيد الفطر مع تقديم عروض تلبي احتياجات العائلات، مشيرة إلى أن الفندق حرص على تقديم الكثير من العروضٍ والباقات الخاصة وعروض الإقامة التي تلبي تطلعات الضيوف خلال عطلة عيد الفطر.

عروض الصيف

وقال فراس شروف، المدير العام لفندق سوفيتل أبوظبي، إنه يتوقع نسب إشغال عالية خلال عطلة عيد الفطر بعد فترة من الهدوء فيما يتعلق بحجوزات الغرف الفندقية خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن الفندق يتعاون مع العديد من الشركات والبنوك في أبوظبي بما يسمح للضيوف والزوار بالاستفادة من الأسعار والميزات الحصرية. وتوقع هيثم عمر، المدير العام لفندق الجداف روتانا دبي، ارتفاعاً كبيراً في نسبة الإشغال خلال فترة العيد من زوار دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى بدء إطلاق عروض الصيف مع دائرة دبي للسياحة وهي حجز 5 أيام بسعر 3 و7 ليال بسعر 5.

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أعلنت أسكوت لتشغيل الشقق الفندقية، طرح خصومات بنسبة 35% على الحجوزات خلال إجازة العيد في 11 فندقاً تابعاً لها بالمنطقة تشمل فنادق في دبي وهي أسكوت بارك بليس دبي، وسيتادينز قرية الثقافة دبي، وسيتادينز مترو سنترال دبي، وذلك حتى 7 مايو.

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