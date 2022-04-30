«دبي إديشن» يعلن عروضاً حصرية بمناسبة عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا فندق «دبي إديشن» ضيوفه لاختبار تجربة استثنائية وسط أجواء متميزة خلال عيد الفطر السعيد، ليستمتعوا بإقامة فاخرة وسط ديكوراته العصرية ويتلذذوا بأشهى أطايب مطاعمه الراقية، فضلاً عن جلسات السبا وحوض السباحة ذي الإطلالة الرائعة على برج خليفة الأطول في العالم.

ويتيح الفندق، بفضل موقعه القريب من دبي مول، الانطلاق برحلة تسوق مميزة في أكبر مراكز التسوق على مستوى العالم. كما يمكن للضيوف التلذذ بمجموعة متنوعة من الأطباق من مختلف المطابخ العالمية، كالمطبخ الإيطالي والمطبخ المتوسطي.

ويستطيع الضيوف حجز إقاماتهم الآن والاستفادة من العروض الحصرية بمناسبة العيد بأسعار تبدأ من 1699 درهماً لليلة. ويمكنهم زيارة الفندق في أي وقت خلال الأسبوع لقضاء ليلة مليئة بالرفاهية والمرح وتناول المأكولات الشهية في أحد مطاعمه التي تقدم عروضاً موسمية لا تفوت. وينفرد الفندق بموقع مميز بشارع نافورة دبي على مسافة 5 دقائق سيراً على الأقدام عن دبي مول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز