العيد يرفع التحويلات المالية إلى الذروة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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توقعت مصادر صرافة محلية أن يصل حجم تحويلات الأفراد خارج الدولة إلى ذروة سنوية، فيما يمكن أن يصل حجم النمو إلى 20% بنهاية شهر رمضان المبارك، وأن يشهد هذا القطاع إجمالاً قوياً خلال العام بالنظر إلى النمو الاقتصادي المطرد في دولة الإمارات.

ارتفاع متواصل

وقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة لـ«البيان»: إن عمليات تحويل الأموال من الإمارات إلى مختلف الدول سجلت ارتفاعاً منذ مَطلع شهر رمضان بنسبة 5%، متوقعاً أن تواصل التحويلات الارتفاع خلال عيد الفطر، حيث تسجل هذه الفترة عادةً ذروة الارتفاع في حجم التحويلات. ويتجه عدد كبير من الوافدين إلى إرسال الأموال إلى ذويهم وعائلاتهم في الدول الإسلامية في تقليد متوارث خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

إكسبو دبي

وأضاف الأنصاري: «مما لا شكَّ فيه أن تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي شكل أحد محركات نمو قطاع الصرافة وزيادة نشاطه، إذ انعكس احتضان الحدث العالمي إيجاباً على قطاعات السياحة والنقل والضيافة، وأسهم بشكل ملموس في نمو حركة تحويلات الأفراد لخارج الدولة في شركة الأنصاري للصرافة بنسبة 5% خلال العام الماضي. ويعتبر هذا الأداء القوي محصلةً لعدد من العوامل الإيجابية، من أبرزها الزخم الكبير للأنشطة الاقتصادية في الدولة، واستئناف الحركة الجوية وتزايد تدفقات السياح، وعودة تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض. كما شكل المعرض قوة دافعة لنمو حركة الصرافة، لتسجل الشركة نمواً لافتاً بنسبة 185% في معاملات صرف العملات الأجنبية لغير المقيمين خلال الأشهر الستة الماضية».

تحويل ذكي

وأضاف الأنصاري أن عمليات تحويل الأموال من قبل العملاء عبر التطبيقات الذكية تشهد إقبالاً متنامياً في الوقت الحالي، لكونها وسيلة سهلة الاستخدام وموثوقة، وتتميز بتنافسية عالية من ناحية الرسوم. وفي هذا الصدد، سجل تطبيق «الأنصاري للصرافة» نمواً يقدر بـ20% خلال شهر رمضان المبارك مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.

عامل محفز

من جانبه، قال حسن فردان الفردان الرئيس التنفيذي لـ«الفردان للصرافة»: «شهر رمضان يكون دائماً عاملاً محفزاً لنمو قطاع التحويلات. وقد شهدنا حضور أعداد كبيرة من المقيمين في الدولة وقيامهم بتحويل الأموال خلال الشهر. وتبلغ نسبة النمو الحالية حوالي 10%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 20% بنهاية رمضان. كما يتوقع أن يشهد هذا القطاع إجمالاً قوياً خلال العام بالنظر إلى النمو الاقتصادي المطرد في دولة الإمارات. لطالما كان لشهر رمضان تأثير إيجابي على إجمالي التحويلات، لكننا شهدنا مشاركة هائلة من الهند وباكستان ومصر وبنغلاديش وإندونيسيا وغيرها من البلدان».

تعويم الجنيه

وحول أثر تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار على تحويلات الجنيه من الدولة، قال حسن الفردان: شهدنا ارتفاعاً في التحويلات المالية بالنسبة للمقيمين المصريين بعد خفض قيمة العملة. وقد استفاد المغتربون المصريون من هذا الأمر للحصول على قيمة أكبر مقابل أموالهم. ولاحظنا نمواً يزيد على 50% في الأعمال التجارية على أساس شهري في مارس.

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